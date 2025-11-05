قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

وجَّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن إلى سرعة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمراجعة مقار ولجان انتخابات مجلس النواب 2025، والتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستقبال الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على ضرورة الجاهزية الكاملة لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم نحو 6.5 مليون ناخب، موزعين على 12 دائرة عامة تضم 386 مقرًا انتخابيًا و775 لجنة فرعية، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى استعدادًا للانتخابات.
وجاءت توجيهات المحافظ خلال اجتماعه مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لتوزيع الأدوار والمهام الخاصة بكل جهة، وبحث معوقات العمل والمقترحات اللازمة لسرعة الانتهاء من التجهيزات.
وأشاد النجار بجهود جميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أهمية بذل أقصى الجهود لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي واختيار من يمثلهم في انتخابات مجلس النواب 2025.
وشدَّد المحافظ على ضرورة تكثيف التواجد الميداني وتشكيل لجان للمرور على المدارس المقرّر عقد اللجان بها، للتأكد من توافر جميع الأدوات والوسائل اللازمة لتيسير عملية التصويت، مع مراعاة حركة كبار السن وذوي الهمم، وتركيب المظلات ومقاعد الانتظار، والاطمئنان على سلامة مرافق الكهرباء ومياه الشرب ودورات المياه، وتوفير فرق ومعدات الطوارئ، فضلًا عن الاستعداد لموجات تساقط الأمطار وتجهيز سيارات شفط المياه بمحيط اللجان.
كما تضمنت توجيهات محافظ الجيزة رفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية من خلال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والسيارات المتهالكة وتمهيد الطرق، مع تسيير دوريات نظافة على مدار الساعة لرفع المخلفات أولًا بأول، مؤكدًا ضرورة إزالة ومنع مختلف مظاهر الدعاية الانتخابية مع بدء سريان فترة الصمت الانتخابي.
وأوضح المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف أجهزتها التنفيذية والأمنية لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تليق بالمواطن الجيزاوي مؤكدًا حرص الدولة المصرية  على دعم المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.
وخلال اللقاء، تابع المحافظ أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وآلية تواصلها مع الغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن الجديدة، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة ورفع تقارير دورية لغرفة العمليات الرئيسية حتى انتهاء فعاليات الانتخابات، مع رصد أي شكاوى أو مستجدات والتعامل معها بشكل فوري لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.
وحضر الاجتماع كلٌّ من: إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومسؤولي الأجهزة والهيئات، ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

ترشيحاتنا

قرعة الحج في المنوفية

بالأسماء.. 1526 فائزًا في قرعة الحج بالمنوفية

طلاب المدرسة

رئيسة مدينة بيلا تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة المعداوي الابتدائية

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب

بالصور

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد