محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
محافظات

محافظ الجيزة يشهد إجراء القرعة الإلكترونية لـ1700 مدفن بطريق الفيوم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لعدد 1700 مدفن جاهز بقطاع (س) بطريق الفيوم، بمساحة 21.66 مترًا لكل مدفن.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إجراء القرعة العلنية الإلكترونية للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط، وتحت إشراف الجهات المختصة، نظرًا لزيادة عدد المتقدمين عن عدد المدافن المطروحة.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ ٢٤٥١ مواطنًا، فاز منهم ١٧٠٠ مواطن من خلال القرعة، بينما تبقى ٧٥١ مواطنًا ستكون لهم الأولوية في حال عدم استكمال أيٍّ من الفائزين لإجراءات الحصول على الجبانات وسداد المستحقات المقررة .

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة حريصة على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية في تخصيص الجبانات، بما يضمن وصول الحق لمستحقيه دون أي تمييز، مشيرًا إلى أن استخدام منظومة القرعة الإلكترونية يأتي في إطار تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

ونوهت محافظة الجيزة بأنه على الفائزين في قرعة الجبانات التوجه إلى جهاز الجبانات بسوق الجملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالسداد واستلام المستندات اللازمة.

كما توضح محافظة الجيزة انه سيتم الإعلان عن الفائزين على موقع البوابة الالكترونية للمحافظة على شبكة الانترنت والصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي. 

حضر فعاليات القرعة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني للمحافظة وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء القرعة ورئيس جهاز الجبانات .

