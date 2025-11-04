قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي ورونالدو يشعلان السباق نحو الهدف رقم 1000.. من يصل أولا؟
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
حملات ضد المتحف | أحمد موسى منفعلا: عايزين يكسروا فرحتنا
بث مباشر | أحمد موسى يكشف عن حملات ممنهجة تستهدف المتحف المصري الكبير
بنزيما يقود هجوم الاتحاد ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا
التضامن تشارك في مؤتمر دولي حول التحول الرقمي والاقتصاد الاجتماعي بالدوحة
ضربة لمبيعات السيارات في أمريكا لسبب صادم
تصنيع محلي 100%.. الصحة تعلن عن توطين صناعة أدوية علاج الأورام المتقدمة
الإعلامي ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال مصري
سفارة الدنمارك بالقاهرة: تأثرنا بالدفء والمحبة التي أظهرها المصريون للملكة ماري
4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء
تحقيقات وملفات

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بأحياء ومراكز العجوزة والهرم وأوسيم

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم وذلك في إطار الحرص علي التفاعل المباشر مع المواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكاوي المقدمة من خلالهم .

وشمل اللقاء مناقشة الشكاوى الواردة من المواطنين بأحياء العجوزة والهرم ومركز ومدينة أوسيم فضلًا عن مشاركة مديريتَي التضامن الاجتماعي والأوقاف .

وفي بداية اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين المقيمين بشارع أبو المعاطي بحي العجوزة بشأن قيام أحد الجيران بفتح نوافذ وإجراء توسعات مخالفة والتقدم بطلب للتصالح . 

وقد وجّه المحافظ المكتب الهندسي بالمحافظة بالتنسيق مع حي العجوزة لعرض الموضوع على جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، لدراسة الحالة وإبداء الرأي الفني اللازم في هذا الشأن.

كما ناقش المحافظ شكوى إحدى المواطنات بمنطقة كفر طهرمس نطاق حي الهرم، لتضررها من قيام أحد الجيران بوضع خزانات مياه أعلى شقتها، مما تسبب في تسرب المياه وحدوث تلفيات بالعقار.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بسرعة فحص الحالة الإنشائية للعقار، وإلزام المخالف بإزالة الخزانات وإصلاح التلفيات الناتجة عنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام.

وشهد اللقاء بحث شكوى أحد المواطنين المقيمين بشارع رزق الله شلبي المتفرع من شارع المنشية بحي الهرم، لتضرره من قيام أحد العقارات المجاورة بالتعدي على خط التنظيم والبناء بالمخالفة للقانون.

وكلف المحافظ الحي بمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالف، مع التحفظ على المعدات الموجودة لمنع أي أعمال مخالفة جديدة.

كما تناول اللقاء عددًا من الشكاوى الأخرى الواردة من مواطني حي الهرم ومركز ومدينة أوسيم، حيث وجّه المحافظ بسرعة التعامل معها ودراستها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع رفع تقارير المتابعة بشكل دوري.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات والقيادات التنفيذية المعنية.

محافظ الجيزة مدينة أوسيم حي العجوزة

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

النائبة فاطمة سليم

برلمانية: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تنمية تضع الإنسان في المقدمة

الكاتب الصحفي محمود فهمي

محمود فهمي: الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي ورقمنة خدماتها

الإيجار القديم

حالتان فقط تجيزان الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

كاللؤلؤ المنثور.. تكريم 1030 من حفظة القرآن الكريم بقرية غمازة الكبرى بالصف| صور

طرق آمنة لتنظيف الخضروات والفواكه في المنزل.. بطرق طبيعية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

