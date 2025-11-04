محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بأحياء ومراكز العجوزة والهرم وأوسيم

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم وذلك في إطار الحرص علي التفاعل المباشر مع المواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكاوي المقدمة من خلالهم .

وشمل اللقاء مناقشة الشكاوى الواردة من المواطنين بأحياء العجوزة والهرم ومركز ومدينة أوسيم فضلًا عن مشاركة مديريتَي التضامن الاجتماعي والأوقاف .

وفي بداية اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين المقيمين بشارع أبو المعاطي بحي العجوزة بشأن قيام أحد الجيران بفتح نوافذ وإجراء توسعات مخالفة والتقدم بطلب للتصالح .

وقد وجّه المحافظ المكتب الهندسي بالمحافظة بالتنسيق مع حي العجوزة لعرض الموضوع على جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، لدراسة الحالة وإبداء الرأي الفني اللازم في هذا الشأن.

كما ناقش المحافظ شكوى إحدى المواطنات بمنطقة كفر طهرمس نطاق حي الهرم، لتضررها من قيام أحد الجيران بوضع خزانات مياه أعلى شقتها، مما تسبب في تسرب المياه وحدوث تلفيات بالعقار.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بسرعة فحص الحالة الإنشائية للعقار، وإلزام المخالف بإزالة الخزانات وإصلاح التلفيات الناتجة عنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام.

وشهد اللقاء بحث شكوى أحد المواطنين المقيمين بشارع رزق الله شلبي المتفرع من شارع المنشية بحي الهرم، لتضرره من قيام أحد العقارات المجاورة بالتعدي على خط التنظيم والبناء بالمخالفة للقانون.

وكلف المحافظ الحي بمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالف، مع التحفظ على المعدات الموجودة لمنع أي أعمال مخالفة جديدة.

كما تناول اللقاء عددًا من الشكاوى الأخرى الواردة من مواطني حي الهرم ومركز ومدينة أوسيم، حيث وجّه المحافظ بسرعة التعامل معها ودراستها ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع رفع تقارير المتابعة بشكل دوري.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات والقيادات التنفيذية المعنية.