غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديث الاثنين 3 نوفمبر 2025
منح وزيارات علمية.. وزير الأوقاف يبحث مع نائب رئيس جامعة دار الهدى بالهند سبل التعاون
ولي العهد السعودي يزور البيت الأبيض 18 نوفمبر الجاري
وزير الصحة: 13 مليار جنيه حجم الإنفاق على علاج مرضى الأورام
محافظ الجيزة يجازي نائب رئيس حي الوراق ونائب رئيس هيئة النظافة والتجميل للتقصير في العمل

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مفاجئة سيرًا على الأقدام ليلاً بشوارع الوراق وإمبابة لمعاينة حالة النظافة والإشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة.

وقد استدعى المحافظ نائب رئيس هيئة النظافة والتجميل لقطاع شمال الجيزة إلى موقع الجولة، لمتابعة الملاحظات ميدانيًا واتخاذ الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى الأداء . 
وقرر المحافظ مجازاة نائب رئيس الحي ونائب رئيس هيئة النظافة والتجميل للتقصير في العمل خلال جولته بحي الوراق وامبابة .
كما وجّه له إنذارًا بعد رصد قصور في حالة النظافة ببعض الشوارع، مؤكدًا ضرورة سرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة أعمال النظافة . 
كما كلف المحافظ رئيس حي الوراق بإعطاء ملف النظافة أولوية قصوى والعمل على تحسين الحالة العامة للنظافة داخل نطاق الحي.
وخلال جولته كلف المحافظ بشن حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين المظهر العام، مع تكثيف أعمال الكنس ورفع المخلفات أولًا بأول.
ووجه المحافظ خلال جولته برفع حالات تعدي علي الطريق وإزالة تجمع لمركبات التوك توك لتسهيل حركة سير المواطنين . 
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مواصلة الجولات المفاجئة غير المرتبة بمختلف القطاعات للوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاسبة أي مقصر في أداء مهامه.

