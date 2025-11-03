نائب محافظ الجيزة يتفقد شوارع زاوية أبومسلم المتضررة من ارتفاع منسوب المصرف

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن عددا من شوارع قرية زاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس المتضررة من ارتفاع منسوب مصرف أبو مسلم، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، عدداً من أهالي القرية مؤكدا لهم أنه جاري التعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المصرف.

ولفت إلى أنه تم التدخل السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع أجهزة الري حيث تم الدفع بحفارات ولوادر وسيارات شفط كخطوة أولى لسرعة شفط المياه الناتجه عن المصرف فور تلقي المحافظة شكوي الاهالي.

وتابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال تطهير مصرف أبو عوض بالهرم بعد تلقي المحافظة شكوى الأهالي بقرية زاوية أبو مسلم من تضررهم من ارتفاع منسوب مياه المصرف وتسربها بعدد من شوارع القرية.

وشدد نائب المحافظ خلال متابعته لأعمال التطهير على استكمال التطهير للمصرف لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أي مشكلات أو معوقات والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصرف بنطاق الهرم وابوالنمرس.

من ناحية أخرى، عاين نائب محافظ الجيزة، طريق علي سلامة بقرية المنوات بأبو النمرس الرابط بين طريق المريوطية وطريق مصر أسيوط الزراعي.

ووجه النائب بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق، كما تم تفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد 33 شارع بمتفرعات شوارع الجمعية الشرعية ومجمع المدارس وداير الناحية بشبرامنت.

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد أعمال التوسعة بطريق جسر المنوات الرابط بين مدينة الحوامدية داخليا بمركزي أبو النمرس والبدرشين بطول 2 كم

وجه النائب علي رفع الاشغالات والالتزام بخط التنظيم مشددا برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو أعمال المشروع.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وزينهم إدريس رئيس مركز ابوالنمرس ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومي صلاح الدين المشرف العام على مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، ومصطفي محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياة الجيزة، وأبو النجا عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤولي شركة مياه الجيزة والإدارة العامة لصرف شمال الجيزة

والشركات المنفذة للأعمال.