الزراعة: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بمدينة النجوم لمتابعة نسب التنفيذ ميدانيًا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي بمنطقة أرض النجوم بحي بولاق الدكرور بطول ٨ كم، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وحجم إنجاز الأعمال على أرض الواقع.


وأكد المحافظ على الأهمية الكبيرة التي يمثلها المشروع، والذي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تُنفذ بأحياء ومراكز ومدن المحافظة في قطاعي المياه والصرف الصحي، بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين، والارتقاء بمنظومة الصرف الصحي، وإيصال الخدمة إلى المناطق المحرومة، ومعالجة المشكلات بالمناطق التي تعاني من طفوحات متكررة.


وأشار المحافظ إلى أن المشروع الجاري تنفيذه سيسهم في تخفيف الأحمال عن شبكة الصرف الصحي الحالية، من خلال إنشاء شبكة جديدة بطول ٨ كم تمر بشارع المصرف بحي بولاق الدكرور، لخدمة منطقة النجوم بالكامل، بالإضافة إلى عدد من الشوارع المتفرعة من شارعي ناهيا و٦ أكتوبر.


وقد بدأ المحافظ جولته بمتابعة الأعمال المنفذة بالخط الرئيسي بقطر ١٠٠٠ مم، والذي تم تنفيذه بطول ١٥٠٠ متر بدءًا من محطة معالجة مياه زنين، موجّهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الربط الأول في أقرب وقت ممكن، لتمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من المشروع.


وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرحٍ من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول مراحل العمل التي تم تنفيذها بالمشروع، موجهًا مسؤولي حي بولاق الدكرور إلى تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لإزالة أي معوقات، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير.


كما شدد المحافظ على ضرورة إعادة الشيء لأصله في المواقع التي تم الانتهاء منها، طبقًا للمعايير الفنية المطلوبة، لضمان الحفاظ على المظهر العام للشوارع وسلامة البنية التحتية.
وأكد المحافظ في ختام جولته أن محافظة الجيزة تضع تحسين خدمات الصرف الصحي والمياه على رأس أولوياتها، لما تمثله من أهمية مباشرة في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين مؤكدًا على استمرار المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجارية بالمحافظة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.


رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة .

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

بعد إخلاء السكان.. النيابة تعاين حادث انهيار جزئي لعقار الخليفة

بعد إخلاء السكان.. النيابة تعاين حادث انهيار جزئي لعقار الخليفة

محكمة جنايات نجع حمادى

خصومة ثأرية.. الإعدام شنقاً لمتهمين بإنهاء حياة عامل بنجع حمادى

أرشيفية

النقض تقضي ببراءة المتهمين في حرق قسم شرطة حلوان

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

