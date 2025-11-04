محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بمدينة النجوم لمتابعة نسب التنفيذ ميدانيًا

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي بمنطقة أرض النجوم بحي بولاق الدكرور بطول ٨ كم، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وحجم إنجاز الأعمال على أرض الواقع.



وأكد المحافظ على الأهمية الكبيرة التي يمثلها المشروع، والذي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تُنفذ بأحياء ومراكز ومدن المحافظة في قطاعي المياه والصرف الصحي، بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين، والارتقاء بمنظومة الصرف الصحي، وإيصال الخدمة إلى المناطق المحرومة، ومعالجة المشكلات بالمناطق التي تعاني من طفوحات متكررة.



وأشار المحافظ إلى أن المشروع الجاري تنفيذه سيسهم في تخفيف الأحمال عن شبكة الصرف الصحي الحالية، من خلال إنشاء شبكة جديدة بطول ٨ كم تمر بشارع المصرف بحي بولاق الدكرور، لخدمة منطقة النجوم بالكامل، بالإضافة إلى عدد من الشوارع المتفرعة من شارعي ناهيا و٦ أكتوبر.



وقد بدأ المحافظ جولته بمتابعة الأعمال المنفذة بالخط الرئيسي بقطر ١٠٠٠ مم، والذي تم تنفيذه بطول ١٥٠٠ متر بدءًا من محطة معالجة مياه زنين، موجّهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الربط الأول في أقرب وقت ممكن، لتمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من المشروع.



وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرحٍ من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول مراحل العمل التي تم تنفيذها بالمشروع، موجهًا مسؤولي حي بولاق الدكرور إلى تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لإزالة أي معوقات، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير.



كما شدد المحافظ على ضرورة إعادة الشيء لأصله في المواقع التي تم الانتهاء منها، طبقًا للمعايير الفنية المطلوبة، لضمان الحفاظ على المظهر العام للشوارع وسلامة البنية التحتية.

وأكد المحافظ في ختام جولته أن محافظة الجيزة تضع تحسين خدمات الصرف الصحي والمياه على رأس أولوياتها، لما تمثله من أهمية مباشرة في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين مؤكدًا على استمرار المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجارية بالمحافظة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.



رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة .