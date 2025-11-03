مياه الجيزة ترفع درجة الاستعداد تحسباً للتقلبات الجوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، رفع درجة الاستعداد تحسباً للتقلبات الجوية وما يصاحبها من سقوط أمطار، حيث نشرت الشركة معداتها على المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وأكد المهندس منصور بدوي، على جاهزية الشركة الكاملة للتعامل مع مياه الأمطار من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار، تشمل :تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.