الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية والأمطار

أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن توقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق وتمتد أحيانًا إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، من خلال مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزيتها إلى جانب مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع الكابلات الكهربائية المكشوفة مشددًا على تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية.

ووجّه المحافظ بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتطهير الدوري لبالوعات وغرف الصرف والتأكد من جاهزيتها قبل موجات الطقس السيئ.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع تمركز المعدات في البؤر الساخنة استعدادًا لسقوط الأمطار، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على حالة مخرات السيول وسلامة الجسور على المصارف.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل ورفع أي وصلات أو كابلات كهربائية مكشوفة بالطرق والمحاور، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على استمرار غرف العمليات بالمحافظة في المتابعة الميدانية الدقيقة على مدار الساعة، لرصد أي تجمعات لمياه الأمطار أو أعطال أو مشكلات طارئة وسرعة التعامل معها، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع سلامة المواطن في المقام الأول وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة التنفيذية وفرق الطوارئ لضمان التدخل السريع وتقليل أي آثار محتملة للتقلبات الجوية.

سوء الاحوال الجوية اخبار الجيزة محافظة الجيزة

