نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق البراجيل كومبرة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطوير والرصف بطريق البراجيل كومبرة الرابط بين طريق المريوطية بمحور أحمد عرابي بمركز كرداسة ومركز أوسيم.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر للتأكد من مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال التطوير والتوسعة بطريق الحفرية بنطاق حي المنيرة الغربية ومركز أوسيم بطول 2 كم ومتوسط عرض 20 متر تمهيدا لرصف الطريق.

و يربط الطريق بمحور كمال عامر ويمر أسفل الطريق الدائري كمحور مروري حيوي يساهم في نقل الحركة المرورية القادمة من مركز أوسيم إلي الطريق الدائري ومحور كمال عامر وتخفيف الازدحام المروري بمنطقة البراجيل.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع الأشغالات والألتزام بخط التنظيم وسرعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال رصف الطريق مشددا برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المواطنين واستمع إلي آرائهم ومطالبهم مؤكدا على حرص المحافظة علي التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف علي آرائهم ومتطلباتهم والعمل علي تلبيتها.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة محمود حسين رئيس مركز أوسيم ورمضان عبد الرحمن رئيس حي المنيرة الغربية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس محمد نصحي مديرية الطرق بالمحافظة و مسؤولي شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة و الكهرباء والشركات المنفذة بالاعمال.