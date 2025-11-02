قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قلب الكنيسة إلى أروقة التاريخ.. شباب الكاثوليكية يضيئون افتتاح المتحف المصري الكبير
دعوت الله بالقبول.. من هو إيهاب يونس الذي شارك في افتتاح المتحف الكبير؟
عادل عبد الرحمن: إحساس قفشة بأنه مهمش أثرت سلبياً على أدائه الفني
أخبار التوك شو.. مدبولي: ندين الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. وأمطار ورعد وأتربة اليوم الأحد 2 نوفمبر
أطول الأنبياء عُمرًا يلخص الحياة في أمرين .. من أعظم ما ستسمع
محافظ بني سويف يتفقد مصنع غاز النيل لتعبئة اسطوانات البوتاجاز
رئيس برلمان أوزبكستان: مصر مهد الحضارات وصانعة السلام في منطقة مُضطربة |صور
وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق البراجيل كومبرة

أحمد زهران

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطوير والرصف بطريق البراجيل كومبرة الرابط بين طريق المريوطية بمحور أحمد عرابي بمركز كرداسة ومركز أوسيم.

وذلك في اطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر للتأكد من مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال التطوير والتوسعة بطريق الحفرية بنطاق حي المنيرة الغربية ومركز أوسيم بطول 2 كم ومتوسط عرض 20 متر تمهيدا لرصف الطريق.

و يربط الطريق بمحور كمال عامر ويمر أسفل الطريق الدائري كمحور مروري حيوي يساهم في نقل الحركة المرورية القادمة من مركز أوسيم إلي الطريق الدائري ومحور كمال عامر وتخفيف الازدحام المروري بمنطقة البراجيل.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع الأشغالات والألتزام بخط التنظيم وسرعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال رصف الطريق مشددا برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المواطنين واستمع إلي آرائهم ومطالبهم مؤكدا على حرص المحافظة علي التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف علي آرائهم ومتطلباتهم والعمل علي تلبيتها.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة محمود حسين رئيس مركز أوسيم ورمضان عبد الرحمن رئيس حي المنيرة الغربية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس محمد نصحي مديرية الطرق بالمحافظة و مسؤولي شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة و الكهرباء والشركات المنفذة بالاعمال.

