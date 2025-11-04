محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات الجارية لإقامة مهرجان التمور الثامن بالواحات البحرية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التجهيزات الجارية بمقر إقامة مهرجان التمور المصرية الثامن والمقرر انعقاده خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2025 بمركز الواحات البحرية.

وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز الباكيات الخاصة بالعارضين واستكمال أعمال الإنارة والتجميل وتنسيق الموقع من الخارج، إلى جانب إضافة مظاهر جمالية تعكس الطبيعة المميزة للواحات البحرية، بما يضمن خروج المهرجان في أبهى صورة تليق باسم محافظة الجيزة وتاريخ الواحات العريق.

وأكد المهندس عادل النجار على أهمية المهرجان كحدث تنموي واستثماري وسياحي يبرز مقومات الواحات البحرية ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للتجهيزات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الفعالية بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة مصر وريادتها في إنتاج وتصدير التمور.

ولفت إلى أن المهرجان يُقام تحت رعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الجيزة، وذلك في إطار دعم وتعزيز قطاع التمور المصرية وتطوير الصناعات القائمة عليه بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين والمستثمرين بهذا القطاع الحيوي.