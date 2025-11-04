محافظ الجيزة يجوب شوارع الوراق وإمبابة ليلاً ويوجه إنذارًا الي نائب رئيس هيئة النظافة بعد رصد قصور في النظافة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مفاجئة ليلاً بشوارع الوراق وإمبابة لمعاينة حالة النظافة والإشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار متابعته الميدانية المستمرة.

واستدعى المحافظ نائب رئيس هيئة النظافة والتجميل لقطاع شمال الجيزة إلى موقع الجولة، لمتابعة الملاحظات ميدانيًا واتخاذ الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى الأداء، مؤكدًا ضرورة سرعة تلافي الملاحظات ورفع كفاءة أعمال النظافة.

وكلف المحافظ رئيس حي الوراق بإعطاء ملف النظافة أولوية قصوى والعمل على تحسين الحالة العامة للنظافة داخل نطاق الحي.

وخلال جولته ، كلف المحافظ بشن حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين المظهر العام، مع تكثيف أعمال الكنس ورفع المخلفات أولًا بأول.

ووجه المحافظ خلال جولته برفع حالات تعدي على الطريق وإزالة تجمع لمركبات التوك توك لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مواصلة الجولات المفاجئة غير المرتبة بمختلف القطاعات للوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاسبة أي مقصر في أداء مهامه.