مفيدة شيحة توجه رسالة مؤثرة إلى منة شلبي بعد تكريمها بالجونة

حرصت الإعلامية مفيدة شيحة على توجيه رسالة مؤثرة للفنانة منة شلبي بعد حصولها على جائزة (Achievement Award) بمهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مفيدة شيحة في رسالتها: “من سنين كنت أول مذيعة عملت معاكي حوار في الساحر، وكنت في برنامج Zoom، وكل الناس قالوا إنك هتبقي موهبة كبيرة، بس فرحتي النهارده أكبر بكتير من أي حد، لأني شوفتك بتاخدي جايزة Achievement Life، أنا فخورة بيكي يا حبيبتي.. من أم منة لمنة بحبك.”





تكريم منة شلبي

كانت الفنانة منة شلبي قد أهدت تكريمها في حفل افتتاح مهرجان الجونة لوالدتها والراحل رضوان الكاشف.

وشكرت منة شلبي مهرجان الجونة على تكريمها والفنانة يسرا على تقديم الجائزة لها والحديث عنها بكلمات ودية.