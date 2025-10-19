قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

والد صغير الإسماعيلية ضحية واقعة الصاروخ الكهربائي : القضية فيها متهمون آخرون

الاب المكلوم
الاب المكلوم
الإسماعيلية انجي هيبة

قال أحمد محمد مصطفى، والد الطفل محمد ضحية جريمة «الصاروخ الكهربائي» بالإسماعيلية: «آخر مرة شفته يوم الواقعة جه صاحاني وقال عاوز حاجة يا بابا، قلتله متتأخرشي يا حبيبي».

وأضاف أن ابنه قبلّه على الوجه وردّد «لا إله إلا الله»، فقام الأب بالرد كما اعتاد: «سيدنا محمد رسول الله»،  ثم أتت الصدمة: «ماكنتش عارف إنها رحلة الوداع الأخير يا محمد».

وصف الأب ألم الفقد قائلاً: «محمد ابني الوحيد، كان كل حياتي، مبقاش فيه حاجة أزعل عليها»، ومع تزايد ألم الفراق، طالب الأب بـ « القصاص العادل لقاتل ابنه ليظل عبرة للجميع».

وأضاف بصوت مكسور: «أنا مصدوم، مكناش راضيين يدخلوني أشوف ابني من المنظر، يا رب ما يوري حد المنظر صعب جداً».

وأشار الأب إلى أن الضحية كان أصغر من زميله يوسف بسنة لأن يوسف كان راسباً سنة، مستنكراً كيف تُرتكب في طفله هذه الجريمة: «القاتل يقتل ولو بعد حين.

واختم والد الضحية، مؤكدا: «الواقعة كان فيها أكثر من واحد ولسه تحريات البحث الجنائي شغالة مش نايمة».


وأكد أن العائلة تنتظر نتائج التحقيقات وإجراءات النيابة، ومطالبتهم بأن ينال المجرمون جزاءهم أمام القانون ويكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الوقائع.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

