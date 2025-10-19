تقرير إعلامي: إصابة 3 جنود إسرائيليين في هجمات رفح

أصيب جندي احتياط بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، وإصابة جنديين بجروح متوسطة بنيران قناص في رفح اليوم الأحد.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن جندي احتياط في قوة المعدات الهندسية التابعة لفرقة غزة أصيب بجروح خطيرة في الحادثة في رفح، التي قتل فيها الميجور يانيف كولا والستاف سيرجنت إيتاي ياعبيتس.

وتم إجلاء الجندي لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، وتم إبلاغ عائلته. بالإضافة إلى ذلك، أصيب جنديان بجروح متوسطة بنيران قناص.



وشملت الحادثة ثلاث حوادث إطلاق نار متوازية: خرج مسلحون من نفق حوالي الساعة 10:30 وأطلقوا صاروخا مضادا للدبابات على مركبة هندسية – قتل الميجور كولا والستاف سيرجنت ياعبيتس في هذا الهجوم. وبعد ذلك بوقت قصير، نفذ مسلحون إطلاق نار قناص على مركبة هندسية أخرى. وبعد دقائق، أطلق مسلحون النار مرة أخرى باستخدام أسلحة قنص على قوة في المنطقة.