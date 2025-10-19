الكشف عن شاحنة رام Dakota Warlock.. لمحبي الـ بيك أب الأمريكية

كشفت شركة رام الستار عن شاحنتها الجديدة كليًا "Dakota Warlock"، والتي تمثل بداية فصل جديد لعلامة “رام” في أسواق أمريكا الجنوبية.

تُنتج داكوتا وورلوك داخل منشأة ستيلانتس الصناعية بالأرجنتين، في إطار استثمار ضخم يتجاوز 368 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر أن تبدأ الشاحنة مسيرتها التجارية في الأرجنتين قبل نهاية 2025، على أن تتبعها البرازيل في 2026.

رام Dakota Warlock

ورغم أن داكوتا الجديدة تستلهم هوية رام الكلاسيكية، إلا أنها تم تطويرها خصيصًا؛ لتلبية متطلبات أسواق أمريكا الجنوبية، في حين تعمل الشركة حاليًا على طراز مخصص للسوق الأمريكي سيُكشف عنه لاحقًا في 2027.

تصميم شاحنة رام Dakota Warlock

تظهر السيارة بخطوط تصميم مستوحاة من النموذج الاختباري Dakota Nightfall، بينما جاءت مبنية على قاعدة هيكل قوية من نوع “ladder frame”، تم استيرادها من الصين، وتأتي بواجهة أمامية جريئة تضم شبكًا عريضًا ومصابيح LED كاملة.

رام Dakota Warlock

تجهيزات وقدرات رام Dakota Warlock

تأتي الشاحنة مزودة بمحرك توربو ديزل من نوع Multijet سعة 2.2 لتر، يولد قوة تبلغ 197 حصانًا مع عزم دوران قوي يصل إلى 450 نيوتن متر، مما يمنحها قدرة مميزة في التحميل، بينما تبلغ قدرة السحب القصوى للشاحنة 3,500 كيلوجرام، وتصل سعة الصندوق الخلفي إلى 1,210 لترات، مع طبقة مقاومة للخدش، أما الحمولة القصوى فتصل إلى 1,020 كجم.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي دائم مدعوم بقفل تفاضلي إلكتروني، وتتوفر بها أوضاع قيادة متعددة تشمل "العادي، الرياضي، الرملي، الثلجي"، ما يجعلها قادرة على التكيّف مع ظروف الطريق المختلفة.

رام Dakota Warlock

تقدم داكوتا وورلوك مقصورة متطورة تضم شاشة لمس مركزية كبيرة بقياس 12.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، إلى جانب كاميرات متعددة الزوايا، نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، أنظمة مساعدة السائق ADAS، و6 وسائد هوائية موزعة، ومستشعرات حركة.