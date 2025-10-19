قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
الكشف عن شاحنة رام Dakota Warlock.. لمحبي الـ بيك أب الأمريكية

رام Dakota Warlock
رام Dakota Warlock
صبري طلبه

كشفت شركة رام الستار عن شاحنتها الجديدة كليًا "Dakota Warlock"، والتي تمثل بداية فصل جديد لعلامة “رام” في أسواق أمريكا الجنوبية.

تُنتج داكوتا وورلوك داخل منشأة ستيلانتس الصناعية بالأرجنتين، في إطار استثمار ضخم يتجاوز 368 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر أن تبدأ الشاحنة مسيرتها التجارية في الأرجنتين قبل نهاية 2025، على أن تتبعها البرازيل في 2026.

رام Dakota Warlock

 ورغم أن داكوتا الجديدة تستلهم هوية رام الكلاسيكية، إلا أنها تم تطويرها خصيصًا؛ لتلبية متطلبات أسواق أمريكا الجنوبية، في حين تعمل الشركة حاليًا على طراز مخصص للسوق الأمريكي سيُكشف عنه لاحقًا في 2027.

تصميم شاحنة رام Dakota Warlock

تظهر السيارة بخطوط تصميم مستوحاة من النموذج الاختباري Dakota Nightfall، بينما جاءت مبنية على قاعدة هيكل قوية من نوع “ladder frame”، تم استيرادها من الصين، وتأتي بواجهة أمامية جريئة تضم شبكًا عريضًا ومصابيح LED كاملة. 

رام Dakota Warlock

تجهيزات وقدرات رام Dakota Warlock

تأتي الشاحنة مزودة بمحرك توربو ديزل من نوع Multijet سعة 2.2 لتر، يولد قوة تبلغ 197 حصانًا مع عزم دوران قوي يصل إلى 450 نيوتن متر، مما يمنحها قدرة مميزة في التحميل، بينما تبلغ قدرة السحب القصوى للشاحنة 3,500 كيلوجرام، وتصل سعة الصندوق الخلفي إلى 1,210 لترات، مع طبقة مقاومة للخدش، أما الحمولة القصوى فتصل إلى 1,020 كجم.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي دائم مدعوم بقفل تفاضلي إلكتروني، وتتوفر بها أوضاع قيادة متعددة تشمل "العادي، الرياضي، الرملي، الثلجي"، ما يجعلها قادرة على التكيّف مع ظروف الطريق المختلفة.

رام Dakota Warlock

تقدم داكوتا وورلوك مقصورة متطورة تضم شاشة لمس مركزية كبيرة بقياس 12.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، إلى جانب كاميرات متعددة الزوايا، نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، أنظمة مساعدة السائق ADAS، و6 وسائد هوائية موزعة، ومستشعرات حركة.

رام Dakota Warlock

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ماسنجر

إغلاق ماسنجر نهائيا على هذه الأجهزة بدءا من 15 ديسمبر.. ما السبب؟

محمد شوقي

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

النجم هاني شاكر

هاني شاكر يُطرب جمهور الأوبرا في الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية الـ33

ليلي علوي

ليلى علوي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

حسين فهمي

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

