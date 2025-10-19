قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
خدمات معيشة كاملة لذوي الإعاقة في المرج

مجمع الإعاقة بالمرج
مجمع الإعاقة بالمرج

في قلب المرج، بمؤسسة الزكاة يقع مجمع خدمات الإعاقة لكبار السن، بين جدران لم يكن مركز للعلاج فقط بل بمثابة بيئة متكاملة تجسد روح الإنسانية ومنح الامل من جديد حيث يتم توفير الخدمات المعيشية الكاملة.

قالت أسماء لطفي مدير مجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج إن المجمع يضم مؤسستين، أولهما مؤسسة الرعاية الذاتية لكبار السن بالمرج، والتي تحتضن 110 ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة رعاية الأحداث لكبار السن بالمرج بسعة 80 ابن.

وأوضحت أن المجمع يقدم خدمات طبية وتأهيلية وخدمات رعاية وخدمات نفسية، موضحة أن مؤسسة الرعاية الذاتية تتنوع فيها الإعاقات ما بين البسيطة والمتوسطة والشديدة، مؤكدة  أن الحالة يتم استقبالها و عمل اختبار ذكاء، ووفقا لاختبار الذكاء والسن يتم إلحاقه بالمجمع داخل المؤسسة، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها.

وأشارت إلى أن المجمع يضم فريق عمل متكامل بداية من أخصائي اجتماعي ونفسي وطبيب وغيرهم، لتقديم كافة الخدمات من خلال برامج تدريبية وأنشطة متنوعة ومتخصصة في الوقت ذاته، وصالة ألعاب رياضية ومسطحات خضراء، كما يضم المجمع مسجد مخصص للأبناء وفصول تعليمية وورش للتدريب على بعض الحرف.

وهناك  نقطة طبية تضم كافة الخدمات الصحية والتخصصات التي قد يحتاج إليها الأبناء في أي وقت، فضلا عن التعاقد مع عدد من المستشفيات الكبرى مثل مستشفى مصطفى محمود بالمهندسين ومستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، فضلا عن مستشفيات الصحة النفسية بالمرج، موضحة  أن هناك عدد كبير من الأبناء يتم الاطمئنان على حالتهم ووضعهم النفسي أولا.

وعن مؤسسة رعاية الأحداث قالت  تضم الأبناء من سن 18 عاما فيما فوق، ومؤسسة الرعاية الذاتية لكبار السن تبدأ من سن 25 فيما فوق، ويبلغ عدد الأبناء المتواجدين نحو 190 شخص، ويوجد قوائم انتظار لإلحاق أبناء جدد إلى المؤسسة.

وحول كيفية التعامل مع قوائم الانتظار أكدت على أن الأمر يسير بشكل سلس ولا يوجد تقديم لشخص على آخر، ففي حالة وفاة شخص أو استلام ابن من الأبناء في المؤسسة يتم التواصل مع ولي الأمر فورا لإلحاق ابنه.

خدمات الإعاقة مجمع خدمات المرج خدمات معيشة لذوي الإعاقة

