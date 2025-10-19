خدمات معيشة كاملة لذوي الإعاقة في المرج

في قلب المرج، بمؤسسة الزكاة يقع مجمع خدمات الإعاقة لكبار السن، بين جدران لم يكن مركز للعلاج فقط بل بمثابة بيئة متكاملة تجسد روح الإنسانية ومنح الامل من جديد حيث يتم توفير الخدمات المعيشية الكاملة.

قالت أسماء لطفي مدير مجمع خدمات الإعاقة لكبار السن بالمرج إن المجمع يضم مؤسستين، أولهما مؤسسة الرعاية الذاتية لكبار السن بالمرج، والتي تحتضن 110 ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسة رعاية الأحداث لكبار السن بالمرج بسعة 80 ابن.

وأوضحت أن المجمع يقدم خدمات طبية وتأهيلية وخدمات رعاية وخدمات نفسية، موضحة أن مؤسسة الرعاية الذاتية تتنوع فيها الإعاقات ما بين البسيطة والمتوسطة والشديدة، مؤكدة أن الحالة يتم استقبالها و عمل اختبار ذكاء، ووفقا لاختبار الذكاء والسن يتم إلحاقه بالمجمع داخل المؤسسة، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها.

وأشارت إلى أن المجمع يضم فريق عمل متكامل بداية من أخصائي اجتماعي ونفسي وطبيب وغيرهم، لتقديم كافة الخدمات من خلال برامج تدريبية وأنشطة متنوعة ومتخصصة في الوقت ذاته، وصالة ألعاب رياضية ومسطحات خضراء، كما يضم المجمع مسجد مخصص للأبناء وفصول تعليمية وورش للتدريب على بعض الحرف.

وهناك نقطة طبية تضم كافة الخدمات الصحية والتخصصات التي قد يحتاج إليها الأبناء في أي وقت، فضلا عن التعاقد مع عدد من المستشفيات الكبرى مثل مستشفى مصطفى محمود بالمهندسين ومستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، فضلا عن مستشفيات الصحة النفسية بالمرج، موضحة أن هناك عدد كبير من الأبناء يتم الاطمئنان على حالتهم ووضعهم النفسي أولا.

وعن مؤسسة رعاية الأحداث قالت تضم الأبناء من سن 18 عاما فيما فوق، ومؤسسة الرعاية الذاتية لكبار السن تبدأ من سن 25 فيما فوق، ويبلغ عدد الأبناء المتواجدين نحو 190 شخص، ويوجد قوائم انتظار لإلحاق أبناء جدد إلى المؤسسة.

وحول كيفية التعامل مع قوائم الانتظار أكدت على أن الأمر يسير بشكل سلس ولا يوجد تقديم لشخص على آخر، ففي حالة وفاة شخص أو استلام ابن من الأبناء في المؤسسة يتم التواصل مع ولي الأمر فورا لإلحاق ابنه.