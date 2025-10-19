قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مخاطر قضم الأظافر على القلب ..ولماذا يؤدي إلي الوفاة؟

قضم الأظافر
قضم الأظافر
هاجر هانئ

اضرار قضم الأظافر

علاقة قضم الأظافر بتوقف القلب

ما هو  التهاب الشغاف المعدي

حذرت الدكتورة كريستابل أكينولا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها من أن العادة غير الضارة على ما يبدو المتمثلة في قضم الأظافر يمكن أن يكون لها عواقب مميتة، والتي تشمل مشكلة قاتلة في القلب. يمكن للبكتيريا من تحت الأظافر أن تدخل مجرى الدم وتسبب التهاب الشغاف المعدي، وهي عدوى خطيرة في البطانة الداخلية للقلب. ينصح الأطباء بتجنب قضم الأظافر والحفاظ على نظافة الأظافر المناسبة لمنع المضاعفات الشديدة.


في حين أن قضم الأظافر عادة متكررة لدى الكثير من الأشخاص، ينظر إليهم شعبيا على أنه علامة على العصبية، فقد حذر طبيب مقره الولايات المتحدة من أنه يمكن أن يكون قاتلا. وفقا للدكتور كريستابيل أكينولا، يمكن أن يسبب عض أظافرك التهاب الشغاف المعدي - وهو عدوى في القلب تحدث بسبب إدخال البكتيريا من الفم من خلال الجلد التالف حول الأظافر.
شرحت الدكتورة أكينولا حالة فتاة صغيرة، على حسابها على إنستغرام، وقالت إن هذه العادة مصدر قلق خاص للأفراد الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقا، حيث يمكن لأي بكتيريا تدخل مجرى الدم أن تصيب صمامات القلب. يمكن أن تؤدي العدوى إلى مضاعفات خطيرة مثل الانسداد الإنتاني الذي ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما قد يسبب السكتة الدماغية، ويتطلب عناية طبية فورية.

حكم قضم الأظافر في نهار رمضان وهل يفسد الصوم؟ الإفتاء ترد

ما هو التهاب الشغاف المعدي؟


أوضح الدكتور أكينولا أن الفتاة كانت تعض أظافرها في كثير من الأحيان، وفي يوم من الأيام شعرت بألم عميق في صدرها. "لم تستطع التقاط أنفاسها." بحلول المساء، جاءت الحمى مع الضعف والدم عندما سعلت. على الفور، كان عليها الذهاب إلى المستشفى،" كتب الدكتور أكينولا في المنشور.
عانت المرأة من التهابات رئوية متعددة، والتي حدثت عندما ماتت أجزاء من أنسجة الرئة بسبب نقص إمدادات الدم، "يؤدي عض أظافرك بشكل متكرر إلى التهاب الشغاف المعدي." أثناء العملية، تحدث صدمة جلدية، وتدخل البكتيريا الموجودة عادة في الفم إلى مجرى الدم. وأضافت: "هذه تلتصق بسهولة بصمام القلب".

قال الدكتور أكينولا إن العدوى تسبب بعد ذلك الالتهاب وتدمير الصمام، مما يشكل نباتات تنفصل وتسبب صمات في الرئتين، مما يؤدي إلى التهابات الرئة.

ما هي علامات وأعراض التهاب الشغاف؟


تشمل أعراض التهاب الشغاف المعدي ما يلي:
* ألم شديد في الصدر
* نفخة القلب
* معدل ضربات القلب السريع
* التعب والإرهاق
* مرتفع على الإطلاق
* قشعريرة وتعرق ليلي
* فقدان الشهية وفقدان الوزن
* آلام العضلات والمفاصل
* ضيق في التنفس
* طفح جلدي
* تورم في بطنك أو ساقيك
* دم في بولك
* يمكن أن يكون التهاب الشغاف المعدي:
حاد
* يبدأ فجأة بارتفاع في درجة الحرارة وسرعة ضربات القلب. يمكن أن يصبح مهددا للحياة في غضون أيام.

تحت الحاد
يتطور تدريجيا على مدى أسابيع أو عدة أشهر.

ما هو علاج التهاب الشغاف المعدي؟


وفقا للأطباء، يمكن أن يكون التهاب الشغاف محدا للحياة، وبالتالي، تحتاج إلى الحصول على علاج سريع لمنع تلف صمامات القلب والمضاعفات الأكثر خطورة. سيقدم الأطباء المضادات الحيوية لعدة أسابيع - عادة ما تصل إلى ستة أسابيع - لعلاج العدوى بشكل كامل. قد يقوم مقدم الخدمة بتعديل المضادات الحيوية بمجرد معرفة البكتيريا التي تلعب دورا.

سيتحقق مقدم الخدمة من أعراضك طوال فترة العلاج لمعرفة ما إذا كانت فعالة. سيقومون أيضا بتكرار ثقافات دمك. إذا أضر التهاب الشغاف بصمام القلب وأي جزء آخر من قلبك، فقد تحتاج إلى عملية جراحية.
المصدر: timesnownews

