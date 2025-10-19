استشهاد 23 فلسطينيا برصاص وقصف الاحتلال مناطق متفرقة من غزة

أفادت مصادر طبية باستشهاد 23 فلسطينيا برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.



أضافت المصادر -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أنه وصل إلى مستشفى الشفاء ثلاثة شهداء، ومستشفى العودة 7 شهداء، و10 شهداء إلى مستشفى الأقصى، وثلاثة شهداء إلى مستشفى ناصر.



وفي السياق، هاجم مستعمرون، عددا من المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية الطيبة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجموا المزارعين أثناء قطف ثمار الزيتون في الأرض القريبة من منازل المواطنين، واعتدوا على أحدهم بالضرب المبرح، قبل أن يتدخل جيش الاحتلال لتأمين انسحابهم.



يأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستعمرين على المواطنين وقاطفي الزيتون في محافظات الضفة الغربية، خاصة في رام الله ونابلس وسلفيت. وشهدت بلدة ترمسعيا صباح اليوم أيام اعتداء وحشيا من المستعمرين.

ويخوض المزارعون الفلسطينيون معركة سنوية لحماية أراضيهم وأشجارهم من اعتداءات المستعمرين، التي تتزايد مع بدء موسم قطف الزيتون، في ظل حماية وتسهيلات يوفرها جيش الاحتلال لهم.