مرشح المعارضة يهزم زعيم القبارصة الأتراك في الانتخابات

أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، هزيمة زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار المدعوم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات، اليوم الأحد، بحسب سكاي نيوز عربيه.

وفاز بالانتخابات مرشح المعارضة توفان إرهورمان بحصوله على 62,76 في المئة من الأصوات في مقابل 35,81 في المئة لتتار، بحسب المصدر نفسه.

و قال أردوغان : "أهنئ توفان إرهورمان، الذي انتُخب رئيسا اليوم وفقا للنتائج غير الرسمية للانتخابات.. سنواصل، نحن في تركيا، الدفاع عن الحقوق والمصالح السيادية لشمال قبرص، جنبا إلى جنب مع إخوتنا القبارصة الأتراك، في جميع المحافل".

وقال إرهورمان، زعيم الحزب الجمهوري التركي الديموقراطي الاجتماعي: "لا يوجد خاسر في هذه الانتخابات. نحن، الشعب القبرصي التركي، فزنا جميعا".

وتابع: "سأضطلع بمسؤولياتي، خصوصا في مجال السياسة الخارجية، بالتنسيق مع جمهورية تركيا. لا داعي للقلق"، مشيرا إلى مخاوف أنقرة من فوز مرشح معارض لسياساتها في شمال قبرص.