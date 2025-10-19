اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن ما حدث من بعض وسائل الإعلام خلال عام 2011 لا يمكن نسيانه، مشددًا على أن تلك المرحلة كشفت حقيقة من كان يعمل من أجل الوطن، ومن كان يسعى إلى خرابه.

وأوضح موسى: "اللي عمل عَمْلَه في 2011، واللي شتم الجيش، مش هصدقه حتى لو قعد يطوف قدام الكعبة؛ لأن اللي خان البلد قبل كده هيخونها تاني".

وأضاف أن هناك من حقق مكاسب هائلة خلال تلك الفترة، ولكن بشرط خراب البلد، مشيرًا إلى أن هؤلاء لم تكن لديهم أمانة الكلمة ولا الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن.

المصداقية في تناول القضايا الوطنية مهم

وشدد الإعلامي على أهمية الالتزام بالمصداقية في تناول القضايا الوطنية، موضحًا أن الإعلام يجب أن يكون سلاحًا للدفاع عن الدولة وليس وسيلة لهدمها، وأن الوعي والإخلاص للوطن هما الأساس في مواجهة الشائعات والحروب المعنوية.