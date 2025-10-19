قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاب الكاميروني لـ اليد
يد الأهلي رجال يتأهل لنهائي إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة درب السلطان وريد ستار
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه سيكون أهم متاحف العالم
حكم تصفح الموبايل أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء: يحرمك من استحقاق ثواب الصلاة
فين الإنذار ؟| أحمد موسى عن سرقة متحف اللوفر: مفيش لمبة حمراء ولا أمن
القبض على ترزي صَوَّر فتاة دون موافقتها ونشر الصور على فيس بوك
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته
بمشاركة محمد صلاح .. مانشستر يونايتد يسقط ليفربول بثنائية بالدوري الإنجليزي
توك شو

أحمد موسى: المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه سيكون أهم متاحف العالم

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن سرقة مجوهرات من متحف اللوفر اليوم سبب صدمة للحكومة الفرنسية، مشيرا إلى أنه على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين المتحف، وفقا لتصريحات وزيرة الثقافة الفرنسية.

أهم متاحف العالم

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": سرقة «اللوفر» استغرق 7 دقائق فقط، والمتحف المصري الكبير حينما يُفتتح سيضرب اللوفر وغيره وسيكون أهم متاحف العالم.

التاج الفرنسي للملكة أوجيني

وتابع أحمد موسى: متحف اللوفر سرق منه قطع ثمينة من درة التاج في فرنسا، وكسر التاج الفرنسي للملكة أوجيني، واصفا العملية بـ الجريئة جدا؛ بسبب سرعتها ودقتها ومدى الخطورة التي نفذت في غياب الشرطة الفرنسية.

