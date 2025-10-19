أحمد موسى: المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه سيكون أهم متاحف العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن سرقة مجوهرات من متحف اللوفر اليوم سبب صدمة للحكومة الفرنسية، مشيرا إلى أنه على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين المتحف، وفقا لتصريحات وزيرة الثقافة الفرنسية.

أهم متاحف العالم

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": سرقة «اللوفر» استغرق 7 دقائق فقط، والمتحف المصري الكبير حينما يُفتتح سيضرب اللوفر وغيره وسيكون أهم متاحف العالم.

التاج الفرنسي للملكة أوجيني

وتابع أحمد موسى: متحف اللوفر سرق منه قطع ثمينة من درة التاج في فرنسا، وكسر التاج الفرنسي للملكة أوجيني، واصفا العملية بـ الجريئة جدا؛ بسبب سرعتها ودقتها ومدى الخطورة التي نفذت في غياب الشرطة الفرنسية.