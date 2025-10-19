كنت متوقع.. أحمد موسى: اللي حصل في غزة بيأكد إن فيه طرف مش عاوز السلام

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الأحداث التي شهدها قطاع غزة اليوم تؤكد أن هناك طرفًا لا يريد تحقيق السلام في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف موسى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر مقاطع فيديو تُظهر تنفيذ ضربات جديدة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه كان قد توقع هذا التصعيد على الهواء منذ أيام، وقال: “الموضوع خلاص بقى واضح، وإحنا فهمنا الحكاية كويس، ومن يوم 5 أكتوبر وأنا بقولكم خلوا بالكم”.

استمرار دوامة العنف

وأوضح الإعلامي أن ما يجري حاليًا في غزة يعكس استمرار دوامة العنف وعدم وجود نية حقيقية لإنهاء الحرب، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت تسعى بكل قوتها لتحقيق التهدئة وحقن دماء الأبرياء، لكن هناك من يعمل على إفشال أي جهود للسلام.