أحمد موسى: الرئيس السيسي وجّه التحية العسكرية لأبطال أكتوبر.. والبطل محمد طه يعقوب: «علامة النصر كانت هدفها سيناء»

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على التقاط صورة تذكارية مع أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ووجّه لهم التحية العسكرية تقديرًا لتضحياتهم وبطولاتهم، مؤكدًا أن تلك التحية «تحية واجبة» من القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال صنعوا تاريخ الوطن.

قيمة وقدوة جيل أكتوبر

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي دائم التأكيد على قيمة وقدوة جيل أكتوبر، الذي أعاد للأمة كرامتها وحرر الأرض بدمائه الطاهرة وإرادته الصلبة، مشيرًا إلى أن اللقاء عكس حالة الاحترام المتبادل بين القيادة السياسية ورجال الجيش الذين حققوا النصر العظيم عام 1973.

وأضاف موسى أن من بين الأبطال الذين التقاهم الرئيس، البطل محمد طه يعقوب، أحد أبطال حرب أكتوبر، الذي تُعد قصته من العلامات الفارقة في تاريخ المعركة، مشيرًا إلى أن يعقوب قال: «لما رفعت علامة النصر كان الهدف هو سيناء.. ودي كانت العلامة»، مؤكدًا أن تلك اللحظة لا تزال محفورة في ذاكرة الوطن كرمزٍ للعزيمة والانتصار.

واختتم أحمد موسى حديثه مؤكدًا أن تكريم الأبطال وتوثيق بطولاتهم واجب وطني، وأن الأجيال الجديدة يجب أن تعرف كيف صنع رجال أكتوبر المجد بدمائهم، لتظل راية مصر مرفوعة دائمًا.