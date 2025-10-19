أحمد موسى: بكون سعيد لما أقابل أبطال حرب أكتوبر وبالأخص أحمد فؤاد سليم

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن مشهد تكريم الرئيس السيسي اليوم ، لأبطال حرب أكتوبر خلال ندوة القوات المسلحة التثقيفية من المشاهد العظيمة، مشيرا إلى أن أي بطل من أبطال الحرب الـ11 حرص الرئيس على حضورهم وعائلاتهم؛ باعتباره أقل تكريم من الدولة لهم.

كلنا كنا مبسوطين

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": “بكون سعيد لما أقابل أبطال حرب أكتوبر وعلى رأسهم الفنان أحمد فؤاد سليم، واللواء أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق ، ولواء طيار أحمد فهمي محمد زكي، وفخور بهم وبما قاموا به منذ 52 سنة، والرئيس السيسي وكلنا كنا مبسوطين اليوم، ولا فرق بين مقاتل أو لواء أو مشير”.

وتابع أحمد موسى: “أحيي هيئة الشؤون المعنوية ووزارة الشباب والرياضة على التنظيم الرائع للاحتفالية والفقرات الفنية والغنائية”.

