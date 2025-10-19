لو في الصحراء مش هيحصل كده.. أحمد موسى: اللي حصل في متحف اللوفر لا يُصدق

استنكر الإعلامي أحمد موسى ما حدث في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، واصفًا الحادث بأنه «لا يُصدق ولا يمكن تخيله»، خاصة أنه وقع في واحدة من أكثر المناطق حراسة وتأمينًا في العالم.

تنفيذ العملية بهذه الجرأة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن حادث السرقة الذي وقع على بعد 300 متر فقط من قسم الشرطة يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية تنفيذ العملية بهذه الجرأة، مؤكدًا: «دا لو في الصحراء مش هيحصل كده، محدش يصدق إن الحاجات دي تتسرق لا بالليل ولا بالنهار».

العائلة المالكة الفرنسية

وأشار الإعلامي إلى أن المسروقات تعود إلى العائلة المالكة الفرنسية، وأن وزير الداخلية الفرنسي صرّح بأن هذه المقتنيات «لا تُقدّر بمال أو بثمن»، لافتًا إلى أن الجميع يتساءل كيف تمت العملية في سبع دقائق فقط دون أن يتم رصد المنفذين أو إحباط محاولتهم.

وأكد موسى أن الحادث يمثل فضيحة أمنية كبرى في قلب العاصمة الفرنسية، متسائلًا عن مصير الإجراءات الأمنية داخل أشهر متحف في العالم، والذي يُعد رمزًا للحضارة والتاريخ الأوروبي.