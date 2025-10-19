فين الإنذار ؟| أحمد موسى عن سرقة متحف اللوفر: مفيش لمبة حمراء ولا أمن

عبّر الإعلامي أحمد موسى عن دهشته الشديدة من حادث السرقة الذي وقع داخل متحف اللوفر في باريس، مؤكدًا أن ما حدث «يفوق الخيال» ولا يمكن تصديقه حتى لو جاء في فيلم سينمائي.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، متسائلًا: «فين الإنذار في متحف اللوفر؟، مافيش لمبة ولَّعت أحمر تقول الحقونا؟، هو المتحف ده مافيش فيه أمن؟ مافيش حد متابع؟»، مضيفًا أن الحادث كشف عن ثغرات أمنية خطيرة داخل واحد من أهم وأشهر المتاحف في العالم.

متحف اللوفر التاريخي

أوضح موسى أن السرقة وقعت في وضح النهار، وسط ذهول الجميع، قائلاً: «دا لو فيلم الناس مش هتصدقه، لكن حصل بالفعل، متحف اللوفر التاريخي اتسرق في عز النهار».

المقتنيات التاريخية

وأشار الإعلامي إلى أن ما حدث يمثل صدمة عالمية، متسائلًا: كيف يمكن لمتحف يضم أهم المقتنيات التاريخية في العالم أن يتعرض لمثل هذا الحادث دون أي إنذار أو تحرك فوري من الأجهزة الأمنية الفرنسية.