تامر حسني يشارك جمهوره لقطات مؤثرة لنجاة أشخاص: ربنا شال من عليك قد دول مليون مرة

قام الفنان تامر حسني بنشر عدة مقاطع فيديو يُظهر من خلالها لقطات مؤثرة لنجاة أشخاص بفضل العناية الإلهية، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلّق قائلاً: “ده اللي أنت شُفته، تخيل بقى إن ربنا شال من عليك قد دول مليون مرة بس أنت معرفتش عنهم حاجة.. يلا قولوا الحمدلله كتير وسبحان الله كتير”.

وفي الفيديو، عدة مواقف بين حادث أو خطر ثم نجاة الأشخاص بفضل تدخّل أو لطف إلهي.



ومن ناحية أخرى استجاب الفنان تامر حسني، لنداء الطفلة ليلى ذات في لفتة إنسانية مؤثرة والتي تكافح مرض السرطان منذ نحو عامين، بعدما عبّرت عن أمنيتها الوحيدة في لقاء فنانها المفضل.

ولبى تامر رغبة الطفلة، وتواصل مع أسرتها ليزور منزلها بشكل مفاجئ، في أجواء غمرتها السعادة والدموع حيث استقبلته ليلى بفرحة كبيرة وسط حضور عائلتها وجيرانها الذين رحبوا بالنجم بحفاوة.



وخلال الزيارة قدم تامر حسني للطفلة مجموعة من الهدايا والتقط معها الصور التذكارية، وحرص على دعمها بكلمات مؤثرة مليئة بالأمل، متمنيًا لها الشفاء العاجل، مؤكدًا أن لقائه بها من أجمل اللحظات في حياته.