أخبار البلد

سعر لقاح الأنفلونزا الموسمية وأماكن التطعيم

رشا عوني

لقاح الأنفلونزا الموسمية .. يحرص الكثير من المواطنين على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية خلال الفترة المقبلة مع اقتراب بدء فصل الشتاء الذي تتزايد فيه حالات البرد والأنفلونزا، وتدعو وزارة الصحة المواطنون للحصول على اللقاح خاصة للأطفال وكبار السن . 

ما هو لقاح الأنفلونزا الموسمية؟

لقاح الإنفلونزا الموسمية هو لقاح سنوي يوفر حماية ضد سلالات الإنفلونزا المتوقع انتشارها خلال الموسم. يُعد اللقاح فعالًا في تقليل شدة العدوى والمضاعفات المرتبطة بها، ويُنصح به بشكل خاص للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن، والأطفال، والحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة، والعاملين في القطاع الصحي. يُعطى اللقاح عن طريق الحقن مرة واحدة كل موسم، وتحتاج الاستجابة المناعية الكاملة لفترة تصل إلى أسبوعين. 

أعراض الإنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة أعراض الإنفلونزا الموسمية وجاءت على النحو التالي:-

- حمى أو شعور بالحمى والقشعريرة: وغالباً ما تكون الحمى مرتفعة (أعلى من 38 درجة مئوية).
- سعال: غالباً ما يكون جاف ويستمر لأسبوعين أو أكثر.

- التهاب الحلق.

- انسداد أو سيلان الأنف.

- آلام في العضلات أو الجسم.

- الصداع.

- التعب والإرهاق: شعور بالإرهاق والضعف.
- الإسهال أو القيء: خاصة عند الأطفال.



متى يؤخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية؟

 

لتحقيق أقصى قدر من الحماية، يجب أن تتلقى لقاح الإنفلونزا خلال الفترة الحالية في فصل الخريف ومع اقتارب بدء فصل الشتاء، وبذلك ستحميك الحقنة لمدة 6 أشهر على الأقل - وهي مدة كافية لتدوم موسم الإنفلونزا وفترة الشتاء . 

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بشكل عام ضرورة الحصول على تطعيم الأنفلونزا كل عام، موضحة أن فيروسات الإنفلونزا تتغير باستمرار وهو ما يتطلب التطعيم كل سنة، مؤكدة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعطي مناعة للجسم بعد تلقيه بأسبوعين بداية من عمر 6 أشهر فأكثر ويقي من المضاعفات الصحية المحتملة من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

عناوين مكاتب تطعيم الإنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عناوين مكاتب تطيعن الإنفلونزا الموسمية في جميع محافظات الجمهورية، 

ويمكنك الاطلاع على الرابط التالي لمعرفة أماكن تطعيم لقاح الأنفلونزا الموسمية .. اضغط هنــــــــــــا

سعر لقاح الانفلونزا الموسمية في مصر

أعلنت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات « فاكسيرا » توافر جرعات لقاح الأنفلونزا الموسمية بكافة فروعها المنتشرة بالمحافظات . 

 وقالت الشركة، إن التطعيم متاح بسعر 274 جنيها، ويتم اعطائه للفئات من عمر 6 أشهر فأكثر . 

مليون ونصف جرعة من لقاح الأنفلونزا

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس قطاع البيع والتسويق بشركة فاكسيرا، إن السوق المصري يستوعد أكثر من مليون ونصف جرعة من لقاحات الإنفلونزا الموسمية سنويًا، مؤكدًا أن الشركة تحرص على توفير جميع أنواع اللقاحات بشكل دوري لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم الشتاء.

توفير لقاح الانفلونزا الموسمي الرباعي بـ 274 جنيها

وأضاف درويش، في مداخلة هاتفية مع برنامج ملفات طبية، أن لقاحات الإنفلونزا لهذا العام تتوفر بنوعين رباعي وسلاسي، مشيرًا إلى أن اللقاح الرباعي يغطي أربع سلالات من الفيروس، ما يوفر حماية أوسع مقارنة باللقاح الثلاثي.

وعن الأسعار، أشار درويش إلى أن لقاح الإنفلونزا الرباعي متوفر في السوق بأسعار مختلفة، حيث يصل سعره لدى بعض الشركات إلى 370 جنيه، بينما توفره شركة فاكسيرا بنفس الكفاءة بسعر اقتصادي يبلغ 274 جنيه، لتيسير الحصول عليه للمواطن العادي.

عناوين مراكز تطعيمات فاكسيرا ( المصل واللقاح ) :

 

المركز الرئيسي : 51 ش وزارة الزراعة – العجوزة ت:37611111 داخلي :1010،7465 ،7295


نادي مصر الجديدة (نادي الطيران ) :14 ش أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة ت :01146668440


كفر الشيخ: مستشفى كفر الشيخ العام ت 01117604406 ، 01008821600

6 اكتوبر:مستشفى الوادي بجوار الحصري ت:2662 1110 011

الاسكندرية : الوطنية مول – لوران ت: 4407 760 0111

القطامية : نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس – المستشفى الجوي التخصصي ش التسعين ت: 6599 555 0114

المعادي :نادي المعادي ت : 01154007720

الرحاب : فيلا 102 ،103 ش أحمد شوقي خلف المول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب – مجمدع العيادات التخصصية ت 01155666282

داندي مول: المول التجاري داندي مول- الكيلو 28 بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك ت :01121234555

نادي الزهور : شارع يوسف عباس - البوابة الرئيسية – مدينة نصر ت :01121235777

نادي قضاة مجلس الدولة (خاص بالاعضاء فقط ) : ش عبد العزيز آل سعود امام استقبال مستشفى قصر العيني ت :01127770877.
 

