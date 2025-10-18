صحة الوادي الجديد تنشر أماكن تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع مكاتب الصحة التابعة لها، للمسافرين إلى الدول الأخرى، والمسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة، ولجميع المواطنين الراغبين في الحصول على التطعيم، في إطار حرص وزارة الصحة على الوقاية من الأمراض المعدية وحماية المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد أن اللقاح يعتبر من عوامل الوقاية من مضاعفات الإنفلونزا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، ووجهت الدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه لأقرب مكتب صحة للحصول على التطعيم، مشيرة إلى أن التطعيم متاح للأطفال من عمر 6 شهور فأكثر، بينما الأطفال من 6 شهور حتى 9 سنوات ممن لم يتلقوا أي جرعات في السنوات السابقة، يحصلون على جرعتين يفصل بينهما 4 أسابيع على الأقل، مع تأجيل التطعيم للأشخاص المصابين بحمى شديدة حتى تمام التعافي.