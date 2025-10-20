مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، عن جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية والتالجو العاملة على خط «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، وذلك في إطار التيسير على الركاب وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة.

القطارات المكيفة والروسي على خط ( القاهرة - الإسكندرية )

ـ قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

ـ قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

ـ قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.20 صباحا.

ـ قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.45 صباحا.

ـ قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

ـ قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

ـ قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

ـ قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

ـ قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

ـ قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10.10 صباحا.

ـ قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 3.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2.25 ظهرا.

ـ قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3.10 عصرا.

ـ قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3.25 عصرا.

ـ قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 مساء.

ـ قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.15 مساء.

ـ قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4.00 مساء.

ـ قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 مساء.

ـ قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.30 مساء.

ـ قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (تهوية ) موعد قيامه الساعة 1.25 ظهرا.

ـ قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية (تالجو ) موعد قيامه الساعة 2.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 4.30 ظهرا.

ـ قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 5:00 مساء.

ـ قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7.10 مساء.

ـ قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:15 مساء.

ـ قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء.

القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية - القاهرة)

ـ قيام قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:10

ـ قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.

ـ قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

ـ قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

ـ قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

ـ قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

ـ قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 1.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 2.00 ظهرا.

ـ قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3.30 عصرا.

ـ قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.00 مساء.

ـ قطار رقم 1130 ثالثة مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 مساء.

ـ قطار رقم 568 سياحب الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.10.

ـ قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 5.10 مساء.

ـ قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.10 مساء

ـ قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.10 مساء.

ـ قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 10.00 مساء.

ـ قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي ) موعد قيامه الساعة 1.10 ظهرا.

ـ قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 8.20 مساء.