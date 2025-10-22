قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
سفير مصر الأسبق بألمانيا: القمة المصرية الأوروبية تمثل تحولا نوعيا بالعلاقات بين الجانبين

السفير الدكتور محمد حجازي، سفير مصر الأسبق لدى ألمانيا
السفير الدكتور محمد حجازي، سفير مصر الأسبق لدى ألمانيا
أ ش أ

أكد السفير الدكتور محمد حجازي، سفير مصر الأسبق لدى ألمانيا ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تحولا نوعيا واستراتيجيا في مسار العلاقات المصرية-الأوروبية، ويعكس إدراكا متبادلا لأهمية تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يرقى إلى مستوى التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال السفير حجازي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الأربعاء"، إن القمة تعقد في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في مارس 2024 بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحضور قيادات ومؤسسات الاتحاد، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، وهو ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها مصر كـشريك موثوق به على الساحة الدولية.

وأوضح أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية يؤكد التزام الطرفين بتفعيل مسارات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، مذكرا بأن اتفاقية الشراكة تشمل 6 محاور رئيسية للتعاون هي: العلاقات السياسية والدبلوماسية، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، دعم التجارة والاستثمار، التعاون في مجالات الطاقة والمياه وتغير المناخ، الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تنمية رأس المال البشري والتعليم والبحث العلمي.

وأشار السفير حجازي إلى أن حزمة الدعم المالي الأوروبية لمصر تعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية دور القاهرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وحرصه على تعزيز شراكته الاقتصادية مع مصر في مجالات: الطاقة النظيفة، الهيدروجين الأخضر، الأمن الغذائي، الأمن المائي، التحول الرقمي، والاستثمار والتنمية الصناعية.

ولفت إلى أن أوروبا تنظر إلى مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وشريكا محوريا في تسوية الأزمات الإقليمية، وهو ما أثبتته القاهرة من خلال دورها المتوازن في قضايا المنطقة ونجاحها في إدارة ملفات الوساطة وتهدئة النزاعات وآخرها في قمة شرم الشيخ للسلام، منوها بأن الدعم الأوروبي لموقف مصر من قضية نهر النيل والذي تم التأكيد عليه في إعلان مشترك للمياه خلال قمة المناخ COP28 في دبي، يعكس تفاهما أوروبيا متقدما تجاه الأمن المائي المصري باعتباره قضية وجودية.

وشدد السفير حجازي على أن قضية الهجرة غير الشرعية تحظى بأولوية على أجندة التعاون المصري الأوروبي، موضحا أن مصر تتبنى في هذا الملف نهجا متوازنا يقوم على المعالجة التنموية ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة عبر دعم التعليم والتشغيل والاستثمار في دول المصدر بدلا من الاكتفاء بالحلول الأمنية التقليدية.

واختتم السفير محمد حجازي تصريحه قائلا إن القمة المصرية الأوروبية في بروكسل ليست مجرد اجتماع سياسي رفيع المستوى، بل هي انطلاقة جديدة لشراكة استراتيجية عميقة ومستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ تعكس ثقة أوروبا في الدور المصري ومسارها التنموي وتفتح آفاقا واعدة للتعاون في الاستثمار والطاقة والأمن الإقليمي، بما يخدم الاستقرار والتنمية في ضفتي المتوسط والعالم العربي وإفريقيا.

السفير الدكتور محمد حجازي سفير مصر الأسبق لدى ألمانيا مساعد وزير الخارجية الأسبق القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل الرئيس عبد الفتاح السيسي مسار العلاقات المصرية الأوروبية المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول

الحضري

ليفربول في مهمة صعبة أمام فرانكفورت لإنقاذ موسمه الأوروبي

حازم هلال: الخطيب هو الأنجح في إدارة كرة القدم في تاريخ مصر

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

