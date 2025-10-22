الصحة تناقش خطة تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بشمال سيناء

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع اللواء عصام عمر، نائب محافظ شمال سيناء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والاحتياجات الفعلية للمحافظة في تطوير المستشفيات والوحدات الصحية الجاري إنشاؤها أو تطويرها.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بالارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وضمان وصول خدمات طبية متكاملة وذات جودة عالية لكل المواطنين،

واشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنه خلال الاجتماع، تم استعراض خطة تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظة شمال سيناء، ومناقشة معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية، وآليات تذليل العقبات التي قد تواجه العمل، بما يضمن تحسين البنية التحتية للقطاع الصحي واستدامة تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمواطنين.

وأضاف أن الاجتماع تناول مقترحات دعم القوى البشرية الطبية والإدارية بالمحافظة، وتوفير التجهيزات والمستلزمات اللازمة لتشغيل المستشفيات الجديدة فور الانتهاء منها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التواصل بين المستويات التنفيذية بالمحافظة ووزارة الصحة، لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات الأهالي وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد عقب الاجتماع عيادات عمارات السبيل المخصصة للأشقاء الفلسطينيين بمدينة العريش، حيث اطمأن على انتظام العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومستوى تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، ووجه بضرورة استمرار المتابعة اليومية لضمان تقديم الرعاية الصحية على الوجه الأمثل.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتابع المتحدث الرسمي أن نائب الوزير استكمل زيارته بتفقد عيادة نادي الاتحاد بمدينة العريش، حيث اطمأن على انتظام العمل داخل العيادة، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية الأجهزة، فضلا عن توافر القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع، مشددا على أهمية استمرار المتابعة اليومية وتطبيق معايير الجودة لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة للمواطنين والأشقاء المقيمين بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو عادل، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، الدكتور محمد رمضان، للشئون المالية والادارية، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة،