تراجع ملحوظ.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر

أسعار الفراخ اليوم .. يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدواجن اليوم وسعر كيلو البانيه في الأسواق ، حيث تشهد حالة من الاستقرار بعد تراجع سعرها خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ .

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء ٢١ أكتوبر و سعر طبق البيض وأسعار الدواجن بأنواعها ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 21-10-2025

ظل سعر الفراخ البيضاء في سوق الجملة ثابتًا عند 64 جنيهًا للكيلو.

بينما تراوحت أسعار البيع للمستهلك في محلات التجزئة بين 64 و73 جنيهًا للكيلو، وذلك باختلاف المنطقة ومكان البيع.

سعر الفراخ البلدي اليوم

استقرت أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء على تراجعها أمس، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة حوالي 104 جنيهات، بينما وصل سعر البيع للمستهلك في محلات التجزئة إلى نحو 114 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة 88 جنيهًا، بينما وصل سعره في محلات التجزئة إلى حوالي 98 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

تفاوت سعر كيلو البانيه في الأسواق المحلية ومحلات التجزئة بين 190 و220 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض البلدي : ١٢٥-١٢٠ جنيها

سعر كرتونة البيض الأبيض : ١٥٠- ١٥٥ جنيها

سعر كرتونة البيض الأحمر: ١٤٥-١٥٠ جنيها

