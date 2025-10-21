قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
ما واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله؟
حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي
إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
دعاء صلاة الفجر للرزق وقضاء حاجتك.. لا تفوت أوقات البركة في الصباح
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 21-10-2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
محمد صبيح

يقدم موقع صدي البلد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025.

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 63 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 73 و75جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 58 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 102 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 112 و115 جنيهًا.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 155 و165 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
 

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 20 و23 جنيهاً.

الكتكوت "ساسو": 19 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 9 و11 جنيهاً.

كتكوت ساسو : بين 17 و18 جنيهاً.

كتكوت فيومي 12 جنيهاً  

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 75 و80 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 190و 210 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 110 جنيهات.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين45  و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا

أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025 أسعار الدواجن أسعار البيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل على تربية الطيور والدواجن في المنزل زكاة؟.. أمين الإفتاء تجيب

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبو حنيفة منهجه قائم على التخفيف وإعمال العقل

ما هو عقد الزواج الشرعي

ما هو عقد الزواج الشرعي؟.. الإفتاء: تتآلف قلوب الأزواج بـ3 أمور

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

فيديو

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد