أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الدواجن والبيض، وسط حركة بيع وشراء نشطة من المواطنين، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد عادة زيادة في الطلب على السلع الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات الأسر.

أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد

الفراخ البيضاء: تتراوح أسعارها بين 70 و80 جنيهًا للكيلوجرام حسب الجودة .

الفراخ الساسو: سجلت نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ البلدي: وصلت إلى 125 جنيهًا للكيلوجرام، مع وفرة كبيرة في المعروض داخل الأسواق والمزارع المحلية.

أسعار البيض اليوم

البيض الأبيض: سجلت الكرتونة 159 جنيهًا.

البيض الأحمر: استقرت الكرتونة عند 165 جنيهًا.

البيض البلدي: بلغ سعر الكرتونة 170 جنيهًا، وسط تأكيدات التجار على توافر الكميات بشكل كافٍ في الأسواق والمنافذ الحكومية دون أي نقص.

أوضح عدد من التجار أن الوفرة في الإنتاج المحلي أسهمت في استقرار الأسعار، نتيجة للتوسع في مشروعات مزارع الدواجن الحديثة التي أُنشئت بمراكز المحافظة خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من المناخ الصحراوي النقي والبيئة الصحية، ما يضمن جودة وسلامة المنتجات.

كما ساعدت مبادرات الدولة لدعم صغار المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب خدمات التحصين والرعاية البيطرية المستمرة، في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الكميات المطروحة بالأسواق.


تكثف الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة الوادي الجديد جهودها اليومية لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتوافر السلع الغذائية.

ويُعد الاستقرار الحالي في أسعار الدواجن والبيض مؤشرًا إيجابيًا على نجاح خطط التنمية الزراعية والداجنة بالوادي الجديد، بما يحقق توازن العرض والطلب ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر داخل الواحات.

وتُعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية المنتجة التي شهدت توسعًا كبيرًا في مشروعات الدواجن والبيض بدعم من الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير السلع بأسعار مستقرة.

إيمي سالم
اطلالات الفنانات
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة
سيارة
