مدبولي: ندعم الدور المحوري لوزارة الثقافة لعملها التنويري وتأثيراتها على الداخل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حول أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها قطاعات الوزارة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الوزراء على دعم الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الثقافة في تعزيز الهوية الثقافية المصرية، عبر تنظيم وإطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات والمُبادرات، بما لها من دَورٍ تنويري وأثرٍ ثقافي إيجابي على الداخل المَحلي، وعلى صُورة مِصرَ في عُيون الخارج.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الفترة الماضية شهدت فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية لعام 2026 في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإعلان عن شروط جائزة الدولة للمُبدع الصغير في دورتها السادسة لعام 2026، والتي تحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير أنه استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تكريس مسار السلام، وعقب توقيع اتفاق قمة شرم الشيخ للسلام التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الإعلان عن إطلاق قافلة من "مسرح المواجهة والتجوال" إلى مدينة رفح، خلال أكتوبر الجاري، تحت شعار "بالفن والثقافة نزرع الأمل من أجل أطفال غزة"، لتقديم عددٍ من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية، تستهدف رفع الروح المعنوية لأطفال غزة من أقرب نقطة متاحة في الوقت الراهن، لتكون رسالة دعم ومُساندة لهم، وتتضمن القافلة في مرحلتها الأولى توزيع عشرة آلاف كتاب، وتنظيم معارض وورش فنية، وعروض مسرحية ومسرح عرائس.

ولفت الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن وزارة الثقافة أطلقت بالتزامن مع احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أكثر من 500 فعالية فنية وثقافية، في جميع المحافظات، للاحتفاء بذكرى هذا الانتصار المشرف، تضمنت حفلات غنائية، ومعارض كتب، وندوات توثيقية مع أبطال الحرب، وجلسات فكرية تستعيد بطولات أكتوبر في الذاكرة الوطنية، في مقدمتها الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر بمشاركة نجوم الغناء العربي بدار الأوبرا المصرية وسط حضورٍ جماهيري كبير، كما تم تخصيص "حائط البطولات" في عددٍ كبير من مواقعها الثقافية، لاسيما عربات المترو والقطار السريع، من أجل عرض مرئي لصور بعض شهداء القوات المسلحة وقادة المعركة الراحلين، ممن سطروا بدمائهم صفحة مشرفة في تاريخ مصر.

كما تطرق التقرير إلى جانبٍ من أعمال اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ضوء تكثيف استعداداتها لتنظيم الدورة الـ 57 من المعرض، المقرر انعقادها تحت رعاية فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وهو الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة العربية، والذي يسهم في تعزيز مكانة مصر الثقافية عربياً ودولياً.

وأشار الوزير إلى جُهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم أنشطة ثقافية وفنية بمستشفى 57357 ضمن نشاط "أتوبيس الفن الجميل"، في إطار تقديم الدعم النفسي للأطفال بالمستشفى، بالإضافة إلى مواصلة فعاليات المسرح المتنقل بالمحافظات، من محافظة المنيا، في إطار استراتيجية الوزارة للوصول بالخدمات الثقافية والفنية إلى المناطق الأكثر احتياجاً للخدمة الثقافية، كما تم خلال شهر أكتوبر الجاري افتتاح الدورة الثامنة لمعرض دمنهور للكتاب، وكذا افتتاح الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب، ذلك بالإضافة إلى الإعلان عن أن الاحتفال بثورة الثلاثين من يونيو القادم سيُقام من واحة الثقافة بمدينة السادس من أكتوبر، التابعة لدار الأوبرا المصرية.

وأوضح وزير الثقافة أن أنشطة قطاعات وزارة الثقافة خلال الفترة الأخيرة تضمنت أيضاً تنظيم الملتقى الثقافي الثالث والعشرين لشباب المُحافظات الحدودية، في إطار مشروع "أهل مصر" الذي يستهدف تعزيز قيم الانتماء لدى أبناء المحافظات الحدودية، واكتشاف ودعم الموهوبين، كما تم افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة للعرائس وتكريم رواد فن العرائس ومبدعيه تقديراً لجهودهم في تعزيز هذا الفن العريق، إلى جانب إطلاق الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الورشة التدريبية "دعم وتمكين أصحاب الهمم"، للعاملين والمتعاملين مع ذوي الهمم بهدف رفع الوعي بقضايا الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إعلان المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، عن الدورة الـ ٣٦ من مسابقة الطفل الموهوب في المجال الأدبي (القصة- المقال- الشعر- المسرح)، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الأدبية لدى الأطفال.

ولفت الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن الفترة الماضية شهدت كذلك الكشف عن أسماء الفائزين في المسابقة الكبرى لشباب المعماريين، بالتعاون مع شعبة العمارة بنقابة المهندسين، وتستهدف دور شباب المعماريين في تطوير مراكز الإبداع وتعزيز دورها الثقافي، كما افتتح الوزير قصر ثقافة حلوان التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، والذي يخدم عددًا كبيرًا من أهالي المنطقة، كما تم عقد احتفالية فنية كبرى بمناسبة مرور 37 عاما على افتتاح دار الأوبرا المصرية، شملت إطلالة على كل الفنون الجادة التي تختص بها الأوبرا.

وأوضح الوزير أن الهيئة العامة لقصور الثقافة نفذت عدة أنشطة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من دوري المكتبات، تحت عنوان "القيم الإيجابية والجذور الثقافية"، بعددٍ من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، حيث سبق تقديم 4 نسخ من "دوري المكتبات"، الأولى تحت عنوان "التغيرات المناخية والبيئية"، والثانية بعنوان "النيل شريان الحياة"، وجاءت النسخة الثالثة بعنوان "جوهر الهوية والمجتمعات الحدودية"، ثم الرابعة بعنوان "تراث البوادي كنوز بلادي".