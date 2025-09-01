خمسة أشياء تمثل طريقة الاحتفال الأفضل بمولد النبي ﷺ يوضحها الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز ، ان هناك خمسة أشياء تمثل طريقة الاحتفال الأفضل بمولد النبي ﷺ وأولها محبة رسول الله والشوق الي لقاءه وثانيها الاقتداء وان تقلد سيدنا النبي كيف كان يتعامل مع الناس وكيف كان ينام ويصلي ويذكر الله وغيرها من الأمور.

وأضاف خلال حلوله ضيفا علي الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس في حلقة خاصة واحتفالية بمناسبة المولد النبوي من رحاب مسجد السيدة زينب ، وثالثها كثرة ذكره وان تكون دائما تصلي عليه " ﷺ " وفي كل كلامه تذكر الرسول وكيف تعلمنا منه

وتابع والرابع والخامس وهو ان تحب ما كان يحب وان تكره ما كان يكره ورسول الله كان يحب الفقراء والمساكين فيحب ان نقتدي به في هذا الامر وهي دلالة علي حب رسول الله وطريقة الاحتفال بمولده ، وان رسول الله كان يقبل الهدية ولكن لا يقبل الصدقة ولا ياكل الصدقة

وعلي جانب آخر تحدث عن حكايات من السيرة النبوية العطرة وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام ولماذا سمي بهذه الأسماء.

كما قدم المبتهل فوزي عياد عدد من الابتهالات النبوية ومنها "ولد الهدى فالكائنات ضياء" و"أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيب" و"أنت فينا" وأيضًا "في حراء كنت تعبد ربك الهادي" و"تسجد في خشوع وتعبد" و"ودعاء وحنينا".



