قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمن لم ير النبي حتى الآن.. علي جمعة يصفه بدقة كأنه أمام عينيك
جدول مباريات الزمالك خلال شهر سبتمبر
بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات
أول تعليق من إيزاك بعد انتقاله إلى ليفربول
عبدالله السعيد وأحمد حجازي يرفضان الانضمام لمنتخب مصر.. ماذا حدث؟
رئيس اتحاد الجوجيتسو: العاصمة الإدارية ستحتضن إحدى أهم بطولات اللعبة
ليفربول يتعاقد مع إيزاك من نيوكاسل مقابل رقم قياسي
فريق تجديف أسوان يتأهل لدور الـ 16 في البطولة العربية لتنس الطاولة
نعاني ندرة المياه.. أحمد موسى: رؤية الرئيس السيسي بغزو الصحراء أنقذتنا من الأزمة
لماذا يحذر الأطباء من تسخين الأرز المتبقي في الثلاجة؟
بعد الإيحاءات في حفلها بالساحل الشمالي.. حقيقة إحالة روبي للتحقيق
الإصابات تضرب مانشستر سيتي مبكرًا في الموسم الجديد من البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خمسة أشياء تمثل طريقة الاحتفال الأفضل بمولد النبي ﷺ يوضحها الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضآن عبد المعز
الشيخ رمضآن عبد المعز
محمود محسن

قال الشيخ رمضان عبد المعز ، ان هناك خمسة أشياء تمثل طريقة الاحتفال الأفضل بمولد النبي ﷺ وأولها محبة رسول الله والشوق الي لقاءه  وثانيها الاقتداء  وان تقلد سيدنا النبي كيف كان يتعامل مع الناس وكيف كان ينام ويصلي ويذكر الله وغيرها من الأمور.

وأضاف خلال حلوله ضيفا علي الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس في حلقة خاصة واحتفالية بمناسبة المولد النبوي من رحاب مسجد السيدة زينب ، وثالثها كثرة ذكره وان تكون دائما تصلي عليه " ﷺ " وفي كل كلامه تذكر الرسول وكيف تعلمنا منه

وتابع والرابع والخامس وهو ان تحب ما كان يحب وان تكره ما كان يكره ورسول الله كان يحب الفقراء والمساكين فيحب ان نقتدي به في هذا الامر وهي دلالة علي حب رسول الله وطريقة الاحتفال بمولده ، وان رسول الله كان يقبل الهدية ولكن لا يقبل الصدقة ولا ياكل الصدقة

وعلي جانب آخر  تحدث عن حكايات من السيرة النبوية العطرة وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام ولماذا سمي بهذه الأسماء.

كما قدم المبتهل فوزي عياد عدد من الابتهالات النبوية ومنها "ولد الهدى فالكائنات ضياء" و"أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيب" و"أنت فينا" وأيضًا "في حراء كنت تعبد ربك الهادي" و"تسجد في خشوع وتعبد" و"ودعاء وحنينا".


 

رمضان عبد المعز مولد النبي ﷺ الله مسجد السيدة زينب الابتهالات النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمود عباس- الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني: لدينا 1000 قرار أممي يخص فلسطين لم ينفذ أي منها.. والعالم يكتفي بالتنديد

نيكولاس مادورو- الرئيس الفنزويلي

الرئيس الفنزويلي: أمريكا تستهدف فنزويلا بـ 8 سفن حربية تحمل 1200 صاروخ

زلزال أفغانستان .. الأعنف منذ عدة أعوام يخلف 812 قتيلا و2800 مصاب

زلزال أفغانستان .. الأعنف منذ عدة أعوام يخلف 812 قتيلا و2800 مصاب

بالصور

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد