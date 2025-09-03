رمضان على الأبواب .. 168 يومًا تفصلنا عن الشهر الكريم وقلوب المسلمين حول العالم تترقب قدومه

مع بداية العام الهجري الجديد 1447، تترقب قلوب المسلمين حول العالم قدوم شهر الرحمة والمغفرة، حيث كشفت الحسابات الفلكية أنّ أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، الموافق لعام 2026 ميلاديًا، سيكون يوم الخميس 19 فبراير 2026. هذا الموعد الفلكي يضع العد التنازلي للشهر الفضيل عند 168 يومًا فقط، لتبدأ الأجواء الروحانية التي ينتظرها الملايين.

التقويم الهجري ودورته القمرية

يعتمد التقويم الهجري، أو القمري، على حركة القمر حول الأرض، إذ يستغرق القمر دورة كاملة تستمر نحو 29.5 يومًا لتحديد طول الشهر الهجري. ويتألف العام الهجري من 12 شهرًا تبدأ بالمحرّم وتنتهي بذي الحجة، ويأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة، ليحمل معه خصوصية دينية وروحانية لا مثيل لها.

رمزية التقويم الهجري

تعود نشأة التقويم الهجري إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عندما قرر اعتماد هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة المنورة، والتي وقعت في 12 ربيع الأول عام 622 ميلاديًا، لتكون بداية للتقويم الإسلامي. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا النظام أساسًا لتأريخ الأحداث الدينية والتشريعية في الأمة الإسلامية، وتتبناه دول مثل المملكة العربية السعودية كتقويم رسمي للدولة.

شهر رمضان.. محطة إيمانية متجددة

يُعَدّ شهر رمضان فرصة سنوية يجدد فيها المسلمون إيمانهم، وتعزز فيها المجتمعات مظاهر التكافل والتقارب الاجتماعي. ويشهد الشهر الفضيل طقوسًا مميزة، بدءًا من صلوات التراويح وقراءة القرآن، وصولًا إلى موائد الإفطار التي تجمع العائلات والأصدقاء، ما يمنحه مكانة فريدة في قلوب الصغار والكبار.

ومع اقتراب العد التنازلي لبداية شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، تتجدد مشاعر الشوق والاستعدادات الروحانية لدى المسلمين حول العالم. وبينما يترقب الجميع إعلان ثبوت رؤية الهلال رسميًا، يبقى الموعد الفلكي مؤشرًا أوليًا على بداية موسم الطاعة والخير، ليبدأ عام جديد من الرحمة والمغفرة والبركة.