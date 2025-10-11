قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بخطوات سهلة من البيت.. كيفية سداد فاتورة عداد المياه 2025

سداد فاتورة المياه
سداد فاتورة المياه
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية سداد فاتورة عداد المياه، من خلال الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني لفواتير المياه بستخدام الموبايل، وذلك في ظل الجهود الحكومية المستمرة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.

سداد فاتورة المياه

سداد فاتورة المياه


ولم تعد عملية سداد فاتورة المياه تتطلب الذهاب إلى مقرات الشركات أو الوقوف في طوابير طويلة، بل أصبح بإمكان المستخدم إتمام العملية بالكامل عبر الهاتف المحمول في دقائق معدودة، من خلال التطبيقات الرسمية أو المحافظ الإلكترونية أو منصات الدفع المختلفة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع المرافق العامة، حيث وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق  قراءتي  الذي يتيح تسجيل قراءة العداد وسداد الفاتورة إلكترونيا، إلى جانب إمكانية متابعة الاستهلاك الشهري وتقديم الشكاوى دون الحاجة للحضور الشخصي. 

كما أتاحت المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات، مثل فودافون كاش وأورنج كاش واتصالات كاش ووي باي، خدمة دفع فواتير المياه بشكل مباشر من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وتسهم هذه المنظومة في رفع كفاءة التحصيل المالي وتقليل الفاقد الناتج عن التأخير، مع ضمان دقة بيانات الفواتير وسرعة وصول المبالغ المستحقة إلى الجهات المعنية. 

سداد فاتورة المياه 2025


كما توفر منصات الدفع المنتشرة مثل فوري وأمان ومصاري خيارات متعددة للمستخدمين سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمة.

وتتميز خدمة الدفع الإلكتروني بالمرونة العالية وإمكانية تنفيذها في أي وقت ومن أي مكان، إضافة إلى تأكيد المعاملة فورا من خلال إيصال إلكتروني أو رسالة نصية، بما يعزز الثقة في المعاملات الرقمية.

ويؤكد خبراء الخدمات الحكومية أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع فواتير المرافق، كونها تقلل الضغط على الموظفين وتحد من التعاملات النقدية التقليدية، ما يواكب أهداف التحول إلى مجتمع لا نقدي خلال السنوات المقبلة.

سداد فاتورة المياه 2025

وبذلك أصبحت عملية سداد فاتورة المياه 2025 أكثر سهولة وأمانا من أي وقت مضى، إذ يمكن للمواطنين الآن الاعتماد كليا على الوسائل الرقمية لتسوية مستحقاتهم الشهرية دون عناء، في إطار منظومة حديثة تدعم الشفافية والحوكمة الإلكترونية وتحقق راحة المستخدمين على مدار الساعة.

كيفية سداد فاتورة عداد المياه سداد فاتورة عداد المياه فاتورة عداد المياه سداد فاتورة المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني بزيارة حسن شحاتة

مجدي عبد الغني يشارك صورا من زيارته لـ حسن شحاتة

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية

ييس توروب

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد