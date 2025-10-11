بخطوات سهلة من البيت.. كيفية سداد فاتورة عداد المياه 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية سداد فاتورة عداد المياه، من خلال الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني لفواتير المياه بستخدام الموبايل، وذلك في ظل الجهود الحكومية المستمرة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.

سداد فاتورة المياه

سداد فاتورة المياه



ولم تعد عملية سداد فاتورة المياه تتطلب الذهاب إلى مقرات الشركات أو الوقوف في طوابير طويلة، بل أصبح بإمكان المستخدم إتمام العملية بالكامل عبر الهاتف المحمول في دقائق معدودة، من خلال التطبيقات الرسمية أو المحافظ الإلكترونية أو منصات الدفع المختلفة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع المرافق العامة، حيث وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق قراءتي الذي يتيح تسجيل قراءة العداد وسداد الفاتورة إلكترونيا، إلى جانب إمكانية متابعة الاستهلاك الشهري وتقديم الشكاوى دون الحاجة للحضور الشخصي.

كما أتاحت المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات، مثل فودافون كاش وأورنج كاش واتصالات كاش ووي باي، خدمة دفع فواتير المياه بشكل مباشر من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وتسهم هذه المنظومة في رفع كفاءة التحصيل المالي وتقليل الفاقد الناتج عن التأخير، مع ضمان دقة بيانات الفواتير وسرعة وصول المبالغ المستحقة إلى الجهات المعنية.

سداد فاتورة المياه 2025



كما توفر منصات الدفع المنتشرة مثل فوري وأمان ومصاري خيارات متعددة للمستخدمين سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمة.

وتتميز خدمة الدفع الإلكتروني بالمرونة العالية وإمكانية تنفيذها في أي وقت ومن أي مكان، إضافة إلى تأكيد المعاملة فورا من خلال إيصال إلكتروني أو رسالة نصية، بما يعزز الثقة في المعاملات الرقمية.

ويؤكد خبراء الخدمات الحكومية أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع فواتير المرافق، كونها تقلل الضغط على الموظفين وتحد من التعاملات النقدية التقليدية، ما يواكب أهداف التحول إلى مجتمع لا نقدي خلال السنوات المقبلة.

سداد فاتورة المياه 2025

وبذلك أصبحت عملية سداد فاتورة المياه 2025 أكثر سهولة وأمانا من أي وقت مضى، إذ يمكن للمواطنين الآن الاعتماد كليا على الوسائل الرقمية لتسوية مستحقاتهم الشهرية دون عناء، في إطار منظومة حديثة تدعم الشفافية والحوكمة الإلكترونية وتحقق راحة المستخدمين على مدار الساعة.