قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

ياسمين عبدة تكتب : من يكتب قانون المياه في الشرق الأوسط؟

ياسمين عبده
ياسمين عبده

الفيضان الذي اجتاح شوارع السودان وإثيوبيا هذا الشهر لم يكن مجرد مشهد طبيعي عابر. كانت الكاميرات تلتقط مياهًا تتدفق بلا توقف، بينما كانت الحقيقة نفسها تغرق في روايات متضاربة، كل طرف يصنع منها بطولته الخاصة. فيضان الماء كشف في الوقت ذاته فيضانًا آخر أشد خطرًا: فيضان الرواية السياسية.

منذ أن أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الأخير لسد النهضة، تحولت القنوات إلى ساحات صراع على من “يملك الماء” ومن “يملك الحقيقة”. إثيوبيا احتفلت بالنصر المائي، بينما اكتفى الإعلام الغربي بتغطية فاترَة تعكس ما يريد العالم تصديقه: “مشروع تنموي وطني” لا “خطر وجودي على شعب”. أما الإعلام العربي، فانشغل بين الغضب والدهشة، كمن يتابع فيلماً شاهده كثيرًا، لكنه لا يستطيع تغيير نهايته.

في هذه اللحظة، يتجاوز السؤال حدود السياسة إلى ما هو أعمق: من الذي يكتب الآن قانون المياه في المنطقة؟
هل هي القنوات الفضائية التي تروّج لصورة “سد النهضة” كإنجاز حضاري، أم غرف القرار الدولية التي ترى في الماء وسيلة جديدة لإعادة رسم خرائط النفوذ؟

خمسون عامًا بعد عبور أكتوبر، تعود مصر لتواجه حربًا من نوع آخر: حرب على الوعي المائي.
الطائرات لم تعد تعبر القناة، بل الصور والأخبار تعبر الشاشات لتعيد تشكيل الإدراك الجمعي.
تتحول شلالات إثيوبيا إلى خطابات سياسية، والفيضان إلى أداة ناعمة لفرض الأمر الواقع.

وثيقة حديثة صادرة عن “مركز ستراتفور” الأميركي تضع إثيوبيا ضمن “محاور التأثير الصاعدة” في إفريقيا، وتصف سد النهضة بأنه “أداة نفوذ إقليمي” أكثر منه مشروع طاقة. وفي المقابل، يرى تقرير لمجلة Foreign Policy أن مصر “تمتلك أوراق قوة ناعمة يمكنها استثمارها”، لكنها “تحتاج لإعادة تعريف خطابها الإعلامي المائي”.
بمعنى آخر: المعركة الآن ليست في مجرى النيل، بل في مجرى السرد.

تاريخيًا، لم يكن الماء في مصر مجرد مورد، بل جزءًا من الهوية. المصري القديم رسم النيل على جدران المعابد كرمز للحياة والعدالة معًا. اليوم، تعود تلك العدالة لتُختبر من جديد. هل يمكن لأمة أن تبقى هادئة بينما تُكتب حدودها المائية في غرف مغلقة بأديس أبابا وواشنطن؟

الفيضان الذي أغرق بعض القرى، أعاد للسطح سؤالًا ظلّ عالقًا:
إذا كانت إثيوبيا تملك السد، والعالم يملك الصوت، فهل ما زال للمصريين حق في أن يملكوا “الرواية”؟
أم أننا نعيش زمنًا تُباع فيه الحقيقة عبر إعلانات على “يوتيوب”، بينما تجري المياه بعيدًا عن الشاشات؟

إن أخطر ما في الأزمات الكبرى ليس ما تفعله بنا، بل ما تفعله في وعينا.
حين تتحول حرب المياه إلى سباق في تغطية إعلامية، نكون قد خسرنا جزءًا من معركة الوعي التي هي أعمق من أي تفاوض سياسي.
ولذلك فإن الدفاع عن النيل اليوم لا يبدأ من السد، بل من الكلمة.
من مقالة تُكتب بحبرٍ من الوعي، لا من رد فعلٍ غاضب.
من صحافة تعرف أن الماء لا يُقاس بالمتر المكعب فقط، بل بمدى إدراك الناس لقيمته كرمزٍ للسيادة والكرامة والحق في الوجود.

الفيضان سيمرّ، كما مرّت أزمات كثيرة، لكن ما يجب أن يبقى هو الذاكرة المائية للأمة:
ذاكرة تعرف أن النيل ليس مجرى من الماء فقط، بل مجرى من التاريخ.
وأن من يكتب الرواية اليوم، هو من سيرسم خريطة الغد.

السودان إثيوبيا الفيضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 11-10-2025

اسعار النفط

ترامب : سعر النفط سيصل إلى أقل من دولارين للجالون قريبا

ترشيحاتنا

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مهرجان الجامعة البريطانية

تكريم الفخراني وسلمي ويوسف عمر في مهرجان الجامعة البريطانية.. غدا

حلا شيحة

حلا شيحة توجه رسالة لـ أسرة سامح حسين في أحدث ظهور

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد