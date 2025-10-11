قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الري: الترتيب لعقد اجتماعات عمومية وتنفيذي الشبكة الإسلامية للمياه

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال إدارة المياه .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة والتطلع للمزيد من التعاون المثمر والفعال فى مجال المياه، ومن جانبه أعرب الدكتور الرقاد عن سعادته بلقاء الوزير، مؤكداً حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة في مشروعات تحسين كفاءة إستخدام الموارد المائية .

وقد قام الدكتور الرقاد بتسليم رسالة من صاحب السمو الملكى الأمير الحسن بن طلال للدكتور الوزير .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات "الجمعية العامة السابعة والثلاثين والاجتماع التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية" ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" .

كما تم استعراض مجالات التعاون بين الجانبين فى مجال التدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة المياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، و تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus .

الري إسبوع القاهرة إسبوع القاهرة الثامن الموارد المائية

