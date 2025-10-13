قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جمارك مطار الإسكندرية الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة العظام

جمارك مطار الإسكندرية
جمارك مطار الإسكندرية
محمد يحيي

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة العظام بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران فلاي دبي  اشتبه محمود الشيشيني رئيس الوردية في الراكب ن.ص.م مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية ، حيث إدعى أنه "فني ألوميتال" ويحمل عدة للألوميتال ، وبمطالعة جواز سفره تبيّن كثرة تردداته على السفر خلال فترات متقاربة، كان آخرها بتاريخ 6 أكتوبر 2025.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمد علي حنيش رئيس قسم الفحص بالأشعة، و أشرف صفاء الدين مأمور الفحص وإسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة أفادوا بالاشتباه في حقيبتين تخصان الراكب لوجود أجسام غريبة وكثافات معتمة.

وبالعرض على هشام عقل مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد معتز وأميرة محمود مأموري الحركة ومحمود الشيشيني رئيس الوردية وبحضور مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي، لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود عدد 4092  قطعة من المستلزمات والأدوات الطبية الخاصة بجراحة العظام، كانت مخفاة بين عدد يدوية ومسامير بغرض التمويه.

وقدرت قيمة المضبوطات ب مليون و132 ألفًا و500 جنيه

وتُقدر التعويضات الجمركية المستحقة ب 4 مليون و265 ألف جنيه 

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 12 لسنة 2025، وتم إيداع الحرز بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتورسامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

