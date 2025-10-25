قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة على المنشآت للتفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد

حملات مكثفة على المنشآت للتفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد
حملات مكثفة على المنشآت للتفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الحملات على المنشآت الصناعية والخدمية والتواجد الميداني بين العمال، للتوعية بمستجدات قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، حفاظًا على حقوق العاملين وسلامتهم ودعمًا لمنظومة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل، بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت ذات الخطورة والمقلقة للراحة، ضمت إدارات وأقسام العمل المختلفة، حيث شارك فيها كل من إدارة الحوكمة برئاسة نصر كمال مدير الإدارة، وإدارة السلامة والصحة المهنية برئاسة الكيميائي خالد مرغني، والمهندس محسن مرشد مدير مكتب عمل أبوتيج، وعبد الله حامد مدير مكتب عمل الغنايم، إلى جانب علي حربي الموجه الفني لتفتيش العمل.

التفتيش على 32 منشأة بمركز الغنايم

وأشار المحافظ إلى أن فريق العمل قام بالتفتيش على 32 منشأة بمركز الغنايم تنوعت ما بين مواقع إنشائية، ومحطات تموين سيارات بالوقود، ومدارس، وورش نجارة وحدادة وسمكرة، ومخابز، وذلك بهدف التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن توعية العمال وشرح مستجدات القانون الجديد وتعريفهم بأهداف السلامة والصحة المهنية وأهمية تأمين بيئة العمل من المخاطر التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم اليومية.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن الحملة أسفرت عن تصحيح عدد من المخالفات التي تم رصدها في بعض المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين، مع متابعة تنفيذ التوصيات اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار هذه الحملات بالتنسيق بين مديرية العمل وكافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين أطراف العملية الإنتاجية، الدولة، والعامل، وصاحب العمل، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة تعزز من كفاءة الإنتاج وترسخ لمبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة في جميع مراكز المحافظة.

المزيد

