حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمدينة القوصية في أسيوط

وجه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بجميع المراكز والأحياء، مشددًا على أنه لن يتم التسامح مع أي مخالفات تعرقل حركة المرور، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط والنظام بشوارع وميادين أسيوط.

تنفيذ حملات مفاجئة ودورية لتحقيق الانضباط

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ حملات مفاجئة ودورية لتحقيق الانضباط والالتزام بالقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين لردع كل من يحاول التعدي على الطرق أو إشغالها بغير وجه حق كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات، لتوحيد الجهود وتكثيف الحملات اليومية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات أمام الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم، رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق بمدينة القوصية، استهدفت شارع المستشفى وعددًا من المناطق الحيوية بالمدينة، بهدف تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المركبات والمارة حيث شارك في الحملة نواب رئيس المركز ومسؤولو الإشغالات والمرافق، مدعومين بالمعدات والسيارات الميكانيكية الخاصة بالوحدة المحلية. وتم خلال الحملة رفع جميع الإشغالات التي تعوق المرور، مع التنبيه على أصحاب المحال بعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق العام.

وأكد المحافظ أن الحملات ستتواصل بصفة مستمرة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، مع التعامل بحزم مع المخالفين دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشوارع، بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين.