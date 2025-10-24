أتوبيس مكيف ووجبة مجانية.. دعم الرحلة الجوية الأسبوعية بين القاهرة وأسيوط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
أتوبيس مكيف للمسافرين ووجبة مجانية.. أبو النصر يعلن دعم الرحلة الجوية الأسبوعية بين القاهرة وأسيوط
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن حزمة جديدة من التسهيلات والخدمات الداعمة للرحلة الجوية الأسبوعية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط، والتي ستنطلق أو رحلة لها الثلاثاء القادم 28 أكتوبر، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة السفر للمواطنين والمستثمرين.

توفير اتوبيس مكيف لخدمة المسافرين في رحلة المغادرة

وقال المحافظ إن المحافظة وفرت أتوبيسًا مكيفًا لخدمة المسافرين في رحلة المغادرة من أسيوط إلى القاهرة، حيث ينطلق الأتوبيس في تمام الساعة الخامسة مساءً من أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط متجهًا إلى مطار أسيوط الدولي، لنقل الركاب في راحة وأمان حتى صعودهم إلى الطائرة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمة وتحقيق تجربة سفر مميزة للمواطنين.

 حجز نحو 70% من مقاعد الطائرة

وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الرحلة الجوية تتضمن أيضًا توفير وجبة مجانية على متن الطائرة، تقديرًا للمسافرين وتشجيعًا على الإقبال على الرحلة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم حجز نحو 70% من مقاعد الطائرة بالفعل منذ الإعلان عن تشغيل الخط.

وأكد المحافظ أن تشغيل الخط الجوي بين القاهرة وأسيوط يمثل نقلة نوعية في دعم الأنشطة الاستثمارية والسياحية، وتيسير حركة المستثمرين ورجال الأعمال، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الانتقال السريع والآمن بين المحافظتين.

وأوضح أن الرحلة تغادر مطار ألماظة بالقاهرة كل ثلاثاء في الثامنة صباحًا متجهة إلى مطار أسيوط الدولي، على أن تعود من أسيوط إلى القاهرة في السابعة مساءً من اليوم نفسه، مشيرًا إلى أن الحجز متاح عبر مكتب هيئة تنمية الصعيد بمقر الغرفة التجارية بأسيوط (الدور الرابع)، أو من خلال الاتصال على الرقم 01503413900 للحجز والاستعلام.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المتكاملة بصعيد مصر، وربط المحافظات بشبكة نقل حديثة تسهم في تنشيط الاستثمار والسياحة الداخلية، مؤكدًا أن هناك دراسة جارية لزيادة عدد الرحلات مستقبلًا بما يتناسب مع حجم الإقبال الكبير من المسافرين.

