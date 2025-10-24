قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الجمعة 24-10-2025 والقنوات الناقلة
مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
محافظ أسيوط: الانتهاء من 80% من المرحلة الأولى للإنشاءات بمجمع صناعات الرمان بالبداري

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مصنع منتجات الرمان
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مصنع منتجات الرمان
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع مجمع الصناعات المتكامل لمنتجات الرمان، والمقام على مساحة 40 فدانًا بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البداري، بتكلفة استثمارية تصل إلى 600 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعات التحويلية ودعم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المجتمعات المحلية ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر، من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، واستثمار المزايا النسبية لكل منطقة بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المحلي وزيادة فرص التصدير، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

ورافق المحافظ خلال الجولة عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية، حيث تابع الموقف التنفيذي للمشروع الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع الزراعي بالمحافظة.

إنتاج أفضل أنواع الرمان في مصر

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن اختيار مركز البداري، وتحديدًا منطقة الكوم الأحمر، لإقامة المشروع جاء لتميزها بإنتاج أفضل أنواع الرمان في مصر من حيث الجودة والكمية، ما يجعلها الأنسب لإنشاء مجمع صناعي متخصص في هذا المحصول الواعد. 

وأضاف أن المشروع يستهدف تحويل ثروة المحافظة من الرمان إلى منتجات صناعية عالية القيمة مثل العصائر والدبس والمنتجات المجففة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد المحلي.

 إنشاء خطوط إنتاج متطورة لتصنيع عصير الرمان

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تقام على مساحة 10 أفدنة، وتشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة لتصنيع عصير الرمان ودبس الرمان والمنتجات المجففة، وفق أحدث المعايير العالمية في الجودة وسلامة الغذاء، كما يجري تنفيذ المبنى الإداري للمجمع على مساحة 350 متر مربع بنسبة تنفيذ تجاوزت 80%، إلى جانب إنشاء لوحة توزيع كهرباء بقدرة 10 ميجا فولت لخدمة المرحلة الأولى، مع خطة مستقبلية للتوسعة إلى 60 ميجا فولت لتلبية احتياجات المراحل المقبلة.

وأكد محافظ أسيوط أن مجمع الصناعات المتكامل لمنتجات الرمان يعد من المشروعات الرائدة في مجال التصنيع الزراعي بالصعيد، إذ يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من محصول استراتيجي تشتهر به المحافظة، وخلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم جهود الدولة في توطين الصناعات الغذائية التحويلية، وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء أسيوط.

