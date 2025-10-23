قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: استرداد 71 فدانًا خلال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أسفرت عن استرداد 71 فدان و19 قيراط و22 سهما، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 2555 متر مربع من المباني، وذلك خلال إزالة 33 حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الرامية إلى التصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

 الحملات نفذت في نطاق 7 مراكز وأحياء

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في نطاق 7 مراكز وأحياء شملت: منفلوط، الفتح، صدفا، البداري، ساحل سليم، أسيوط، وحي شرق مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مع الاعتماد على معدات المراكز والأحياء لإزالة جميع أشكال التعديات دون استثناء.

وأشار المحافظ إلى أن الإزالات تضمنت: 6 حالات تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بساحل سليم، و10 حالات بمركز أسيوط، و9 حالات على أراضي الري بمركز أبنوب، و3 حالات بمركز منفلوط تخص تقنين الإصلاح الزراعي، فضلًا عن حالتي تعدي على متغيرات مكانية بمركز البداري، وحالة تعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بكل من مركزي الفتح وصدفا وحي شرق.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والقرى، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 التي تنفذ خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، في إطار خطة الدولة لاسترداد أراضيها وتطبيق القانون بكل حزم وردع المخالفين.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، من خلال الخط الساخن (114) أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة.

أسيوط إزالة التعديات أملاك الدولة الأراضي الزراعية استرداد 71 فدان إزالة تعديات الموجة الـ27 لإزالة التعديات

