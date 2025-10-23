محافظ أسيوط يتفقد أنشطة جمعية الشابات المسلمات ويتابع برامج دعم الأسر المنتجة

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أنشطة وخدمات جمعية الشابات المسلمات بحي غرب مدينة أسيوط، في إطار متابعته لأداء الجمعيات الأهلية وبرامج دعم وتمكين الأسر المنتجة، رافقه خلال الجولة حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وعدد من قيادات العمل الاجتماعي بالمحافظة.

البرامج المنفذة لخدمة الفتيات والسيدات

واطلع محافظ أسيوط على أعمال الجمعية والبرامج المنفذة لخدمة الفتيات والسيدات، كما تفقد المعرض الدائم للمنتجات الحرفية والمنسوجات الذي تنظمه الجمعية، واستمع إلى شرح من ووفاء محمود مدير الجمعية حول المعرض ومراحل الإنتاج والتدريب وأساليب تسويق المنتجات، كما تابع سير العمل داخل ورش التدريب الحرفي التي تستهدف تأهيل الفتيات والشباب على الصناعات اليدوية المختلفة.

متابعة أداء الورش بصفة مستمرة

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والنظافة داخل جميع أقسام الجمعية، ومتابعة أداء الورش بصفة مستمرة لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق العائد المجتمعي المستهدف.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تدعم أنشطة الجمعيات الأهلية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن لجانًا متخصصة من المحافظة ووزارة التضامن تتابع بشكل دوري أعمال الجمعيات لتقييم الأداء ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها ميدانيًا.

وأضاف المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات التنمية، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة والجمعيات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات المجتمعية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بها لضمان العدالة وتحفيز الإنتاج.

واختتم محافظ أسيوط جولته بالتأكيد على استمرار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المشروعات التي تفتح مجالات عمل جديدة وتوفر مصادر دخل ثابتة للأسر المنتجة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة على أرض أسيوط.