محافظ أسيوط يتابع تطوير مشروعات الإنتاج الحيواني بعرب مطير والعوامر

قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المزارع التابعة للمحافظة، شملت مزرعة الألبان بعرب مطير والمقامة على مساحة 10 أفدنة، ومزرعة التسمين بعرب العوامر على مساحة 11 فدانًا.

وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق التعاون المثمر بين محافظة أسيوط وهيئة تنمية الصعيد، ضمن خطة شاملة تستهدف النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتحويله إلى رافد اقتصادي قوي يساهم في تعزيز موارد المحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، وأمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى جانب عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية ونواب رئيس المركز، حيث تابعوا ما تم إنجازه من أعمال تطوير داخل المزارع.

إعادة تأهيل المباني القائمة

وشملت الجولة تفقد العنابر والمنشآت الإدارية، ورفع كفاءة البنية التحتية، فضلًا عن إعادة تأهيل المباني القائمة، كما عاين المحافظ المبنى الإداري بمزرعة الألبان المقام على مساحة 115 مترًا مربعًا، وأشاد بمستوى الأعمال التي تم تنفيذها.

وأكد محافظ أسيوط خلال جولته أهمية تعظيم الاستفادة من مشروعات الإنتاج الحيواني وتطبيق الإدارة الرشيدة في تشغيلها، مشددًا على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة للعاملين مؤكدًا أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من سير العمل وفق الخطط الزمنية المحددة وبما يحقق الأهداف التنموية المرجوة.

نماذج متكاملة للإنتاج الحيواني

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال أفكار مبتكرة ترفع من كفاءة التشغيل وتفتح المجال أمام تحويل هذه المزارع إلى نماذج متكاملة للإنتاج الحيواني يمكن الاقتداء بها على مستوى الجمهورية.

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الجهود لا تقتصر فقط على زيادة إنتاج اللحوم والألبان، بل تمتد لتشمل خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، الأمر الذي يعزز البعد الاجتماعي إلى جانب العائد الاقتصادي بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتنمية صعيد مصر.