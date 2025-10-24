قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
محافظات

محافظ أسيوط: استرداد 154 فدانا خلال حملة لإزالة 55 حالة تعدٍ

إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف المراكز، أسفرت عن استرداد 154 فدان و10 قراريط و11سهم، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 860 متر مربع من المباني، وذلك خلال تنفيذ إزالة لعدد 55 حالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد حق الدولة.

الحملات نفذت في نطاق 7 مراكز وأحياء

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في نطاق 7 مراكز وأحياء هي: ساحل سليم، صدفا، منفلوط، الفتح، البداري، أبنوب، والقوصية، وحي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مؤكدًا استخدام معدات المراكز والأحياء لإزالة جميع أشكال التعديات دون استثناء.

وأضاف المحافظ أن الإزالات شملت 11 حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز ساحل سليم، و12 حالة بمركز البداري على أراضٍ زراعية وإصلاح زراعي ومتغيرات مكانية، و25 حالة تعدي على أراضي أملاك الريف المصري بالقوصية، إلى جانب حالات تعدي متفرقة على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بكل من صدفا، الفتح، وأبنوب، وحالتي تعدٍ على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، وحالتي تعدي على المتغيرات المكانية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار تنفيذ الحملات اليومية بجميع المراكز والقرى ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، في إطار خطة الدولة لاسترداد الأراضي وتنفيذ القانون بكل حزم لردع المخالفين وحماية المال العام.

وفي ختام تصريحاته، دعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن (114) أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسيوط إزالة التعديات أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية استرداد 154 فدان إزالة تعديات استرداد حق الدولة

